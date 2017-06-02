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    02.06.2017 - 15:25 |

    Orucu zeytinle açmanın faydaları

    İftar sofralarının vazgeçilmezi zeytinin oruç açarken neden faydalı olduğunu biliyor musunuz?

    Orucu zeytinle açmanın faydaları

    Tam 4 bin yıldır sofralarımızı süsleyen zeytin, Ramazan ayında da farklı bir öneme ve değere sahip. Türkiye’de geleneksel olarak oruç, bereketi temsil eden zeytinle açılıyor.

    Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticilerinden Fora Zeytin; yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı lezzetini Ramazan ayında da sofralarla buluşturuyor.

    ORUCU ZEYTİNLE AÇMAK İÇİN 3 NEDEN
    Bereket ve barış gibi kutsal değerlerin sembolü olan zeytin, aynı zamanda sağlık açısından da büyük önem taşıması nedeniyle, hem iftar hem de sahurda ilk tercih edilen besin oluyor. Orucu; hafif, besleyici ve hazmı kolay bir besin olan zeytinle açmak, sağlık açısından birçok katkı sağlıyor. İşte orucu zeytinle açmak için üç sağlıklı neden:

    1- İştah açıcı ve tok tutucu özelliği olan zeytinle oruç açılması, daha rahat bir şekilde doymayı sağlıyor.

    2- Ramazan yiyecekleri arasında yer alan zeytin sindirimi kolaylaştırıyor. Özellikle mide problemleri yaşayanlar için uygun miktarda tüketilen zeytin (5-6 adet) bu sorunun aşılmasına yardımcı oluyor.

    3- Zeytinin diğer bir faydası da baş ağrısının giderilmesine katkı sağlıyor olması. Bu özelliği sayesinde zeytin, Ramazanda uzun süreli açlık nedeniyle ortaya çıkabilen baş ağrısının ortaya çıkmasını önleyebiliyor.

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