Orucu zeytinle açmanın faydaları

Tam 4 bin yıldır sofralarımızı süsleyen zeytin, Ramazan ayında da farklı bir öneme ve değere sahip. Türkiye’de geleneksel olarak oruç, bereketi temsil eden zeytinle açılıyor.



Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticilerinden Fora Zeytin; yeryüzünün bu en eski ve en sağlıklı lezzetini Ramazan ayında da sofralarla buluşturuyor.



ORUCU ZEYTİNLE AÇMAK İÇİN 3 NEDEN

Bereket ve barış gibi kutsal değerlerin sembolü olan zeytin, aynı zamanda sağlık açısından da büyük önem taşıması nedeniyle, hem iftar hem de sahurda ilk tercih edilen besin oluyor. Orucu; hafif, besleyici ve hazmı kolay bir besin olan zeytinle açmak, sağlık açısından birçok katkı sağlıyor. İşte orucu zeytinle açmak için üç sağlıklı neden:



1- İştah açıcı ve tok tutucu özelliği olan zeytinle oruç açılması, daha rahat bir şekilde doymayı sağlıyor.



2- Ramazan yiyecekleri arasında yer alan zeytin sindirimi kolaylaştırıyor. Özellikle mide problemleri yaşayanlar için uygun miktarda tüketilen zeytin (5-6 adet) bu sorunun aşılmasına yardımcı oluyor.



3- Zeytinin diğer bir faydası da baş ağrısının giderilmesine katkı sağlıyor olması. Bu özelliği sayesinde zeytin, Ramazanda uzun süreli açlık nedeniyle ortaya çıkabilen baş ağrısının ortaya çıkmasını önleyebiliyor.

Ev yapımı ramazan pidesi tarifi