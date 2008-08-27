''Osmanlı Devleti’nde Ehlibeyit Sevgisi'' sergisi açıldı!

Sergide, müzenin Hırka-i Saadet Dairesi’nde yüzyıllarca muhafaza edilen Hazreti Hüseyin’in cübbesi ve Hazreti Fatma’nın hırkası gibi Hazreti Peygamber’in ev halkına ait hatıralar ilk kez görücüye çıktı.

Serginin hazırlık çalışmaları sırasında, envanter kayıtlarında Hazreti Muhammed’in katibi Ebü’l Hasan’ın kılıcı olarak yer alan kılıcın, Hazreti Ali’yi ait olduğu ortaya çıktı.

Sergi hakkında bilgi veren Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hilmi Aydın, sergiyle Osmanlı Devleti’ndeki ehlibeyit sevgisini yerli ve yabancı ziyaretçilere gösterebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Aydın, Osmanlı padişahlarının, Hazreti Peygamber’e duydukları sevgiyle ehlibeyte ait olan veya ona atfedilen eşyaları yüzyıllar boyunca Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi’nde büyük bir özenle sakladıklarını anlatarak, sergilenecek eserler arasında; Hazreti Muhammed’in kızı Hazreti Fatma’nın hırkası, Hazreti Fatma’ya atfedilen seccade, Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin’in cübbesi, Hazreti Muhammed’in damadı Hazreti Ali’nin kılıcı, Kerbela toprağı, Hazreti Peygamber’in su içtiği tas ile Kısas-ı Enbiya ve Siyer-i Nebi el yazmalarının yer aldığını kaydetti.

Eserlerin yeni keşfedilmiş eserler olmadığını belirten Aydın, ilk kez teşhir edilmeleri nedeniyle önem taşıdığına dikkati çekti.

Aydın, eserlerin bugüne kadar sergilenmemiş olmasının özel bir nedeni bulunmadığını dile getirerek, "Eserlerdeki yorgunluk ve yıpranmalar görülebiliyor. Çok ciddi bir konservasyon ve restorasyon işlemlerine tabi tutulmaları gerekiyordu" dedi.

Teşhire konulan eserlerin detaylı bilgilerinin yer aldığı Türkçe ve İngilizce bir yayının da hazırlandığını belirten Aydın, serginin böylece kalıcı hale getirildiğini söyledi.

Hilmi Aydın, "Serginin amacı, Osmanlı Devleti’ndeki ehlibeyit sevgisini yerli ve yabancı ziyaretçilerimize gösterebilmek. Hazreti Peygamber’in hoşgörüsünün daha sonraki dönemlerde insanların kısmi nefsani davranışların getirdiği olumsuzluklarla eksilmediğini ve günümüzde de devam ettiğini halkımıza gösterebilmek" diye konuştu.

Osmanlı döneminde insanlara, ehlibeyte olduğu gibi hiçbir ayrım gözetilmeden yaklaşıldığını dile getiren Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüzde de Osmanlı’da olduğu gibi Hazreti Muhammed’e karşı duyulan sevgi ne ise Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan ve Hazreti Fatma’ya duyulan sevgi arasında hiçbir fark olmadığını söylememiz gerekir. Ancak her ortamda, her dönemde birtakım istenmeyen olayların olduğu da bir gerçek. Önemli olan bunların sistematik şekilde bir devlet politikası haline getirilmemesidir."

GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYI BEKLEYEN ESERLER

Hilmi Aydın, teşhir alanlarının sınırlı olduğunu belirterek, sergiden sonra eserlerin yüzyıllardır olduğu gibi yine depoya kaldırılacağını, bakım ve onarımı yapılan diğer eserlerin teşhir edileceğini bildirdi.

Bu eserler arasında Hazreti Osman’ın hattıyla yazılmış bir Ayeti Kerime, Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshalarından Tebbet, Tekasur, Kadir ve Hümeze sureleri, Hazreti Peygamber’in çeşitli İslam kavimlerine yazdığı "İslam’a davet" mektupları, Hazreti Muhammed’in Nalın-ı Saadeti, Kabe’nin tamiratından gelen teberrükat, Medine’nin şifalı toprağından yapılan tabletler gibi eşyaların yer aldığını kaydeden Aydın, ayrıca her yıl olduğu gibi ramazan boyunca, Hazreti Osman’ın okurken şehit edildiğine inanılan Kur’an-ı Kerim’in de sergileneceğini bildirdi.

Aydın, "Önemlisi, teşhirden önce bilimsel olarak katalog ve yayınlarla halkımızın ve bilim dünyamızın bu eserlerin varlıklarını bilmelerini ve daha sonra teşhire koyarak bu eserleri görebilmelerini sağlayabilmek" dedi.

KÜRATÖR SEVGİ AĞCA

Serginin küratörlüğünü üstlenen Sevgi Ağca da sergi hazırlıklarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü söyledi

Ağca, serginin Osmanlı Devleti’nin ehlibeyte bakışını anlatmak için oluşturulduğunu belirterek, "Biraz farklı algılansa da aslında Osmanlı Devleti’nde Hazreti Peygamber ve onun ailesinin her zaman ayrıcalıklı bir yeri olmuştur. Bu sadece, onlara ait eserleri toplayıp muhafaza etmekten ibaret değil. Hilafet, Osmanlı Devleti’ne geçmeden önce de Peygamber soyundan gelenleri vergiden ve askerden muaf tutan yasalar çıkmıştı" diye konuştu.

Sergide çok fazla eserin yer almadığını dile getiren Ağca, şunları kaydetti: "Sergide teşhir edilecek eserden ziyade, verdiği mesaj önemli. Ehlibeyit, çok az eşyalarla yaşayan, son derece mütevazı insanlar. Gündelik yaşantılarında da zaten birçok şeyi sadaka olarak verdikleri için vefatlarından sonra kalan şeyler intikal etmiş."

Ağca, yaptıkları çalışmalarda, farklı kaynaklardan Hazreti Muhammed’in katibi Ebü’l Hasan’ın Hazreti Ali olduğunun ortaya çıktığını ve böylece envanter çalışmalarında Ebü’l Hasan adına kayıtlı kılıcın Hazreti Ali’ye ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Sergi, 24 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.