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    HaberlerRamazan Haberleri Osmanlı mutfağında Ramazan
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    04.09.2008 - 14:27 |

    Osmanlı mutfağında Ramazan

    Osmanlı'da oruç açmak büyük bir önem taşırdı. Hangi yemeğin yapılacağı, neyin ne zaman sofraya geleceği ve hangi yemeğin ne zaman sofrada yeneceği belliydi.

    Osmanlı mutfağında Ramazan

    İftar sofrasında oruç, iftariyeliklerle açılırdı. Damak lezzetine hitap edecek tüm iftariyelikler özenle seçilirdi. Çeşit çeşit peynirler, siyah ve yeşil zeytinler, farklı kaplarda gelen rengarenk mis kokulu reçeller, pastırma, hurma ve ekmek yerine bir Ramazan klasiği olan pide, iftariyeliklerin olmazsa olmazlarındandı. İftariyeliklerin ardından çorba servise sunulur ve çorbalar bitirildikten sonra 40 kaptan fazla et, sebze, balık yemeği padişahın sofrasını donatırdı.
    Ramazanın baş tatlısı olan güllaç ve bunun gibi pek çok tatlı ana yemeklerden sonra afiyetle yenirdi. Tüm bu yiyeceklerin pişirilmesi, sofraya getirilmesi, sofradan kaldırılması adabına göre gerçekleştirilir, sofraya hizmet eden de sofradan yemek yiyen de iftara hürmet gösterirdi.

    Güler Osmanlı Mutfağı bu geleneği ve göreneği günümüze kadar taşımaktadır. Birbirinden farklı 230’un üzerinde osmanlı ve türk mutfağından her gün değişik 14 çeşit lezzetleri, Ramazan boyunca  osmanlı İftar sunumuna uygun bir tarzda misafirlerine sunmaktadır.


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