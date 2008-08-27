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    HaberlerRamazan Haberleri Özlediğiniz iftar sofraları Liman’da
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    27.08.2008 - 11:32 |

    Özlediğiniz iftar sofraları Liman’da

    Geleneksel Ramazan lezzetlerini konukseverliliğiyle sunan Liman Lokantası, İstanbul’un tarihi mekanları ve Boğaz manzarasıyla iftar sofralarınızı eşsiz anlara dönüştürmeye aday.

    Özlediğiniz iftar sofraları Liman’da

    Liman Lokantası güler yüzlü, samimi ve sıcak personeli, mutfağından çıkan lezzetli yemekleri, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Galata Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü’ne kadar uzanan engin manzarasıyla Ramazan’da gitmeniz gereken yerler arasında olmalı. 1950’lerin ruhunu modernize edilmiş dekorasyonu ile birleştiren Liman Lokantası, bu Ramazan’da da size hem keyifli bir iftar sofrası, hem de şehrin stresinden uzak bir atmosfer sunacak. Ramazan ayı boyunca canlı tasavvuf müziği dinletisinin gerçekleştirileceği Liman’da, özlediğiniz iftar sofralarını yaşayabilirsiniz. Her hafta değişen menüsü, yarım asrı aşkın tecrübesi ve eşsiz manzarasıyla unutulmazlarınız arasına girmeye aday Liman’da, şerbetçi, kestaneci ve davulcu gibi Ramazan klasikleri de bulunuyor. Tüm kredi kartlarının geçerli olduğu Liman’ın Ramazan özel menü fiyatı ise limitsiz çay ve nescafe fiyat dahil 50 YTL.

    Rezervasyon ve Ramazan menüsü hakkında detaylı bilgi almak için: 0212 292 39 92'yi  arayabilirsiniz. 

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