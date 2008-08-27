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    HaberlerRamazan Haberleri Parkorman’da şenlik ve iftar bir arada
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    27.08.2008 - 12:51 |

    Parkorman’da şenlik ve iftar bir arada

    Çılgın rock konserleri ve gösterilere sahne olan Parkorman, Bu yıl Ramazan’da öncelikle grup organizasyonlarına ağırlık verecek ve fasıl gruplarıyla iftar sofralarını keyifli anlara dönüştürecek.

    Parkorman’da şenlik ve iftar bir arada

    Parkorman, yemyeşil ağaçları ve eşsiz bahçeleriyle Ramazan’da huzur verecek. Parkorman’ın menüsünde Osmanlı mutfağından seçkin yemekler yer alıyor. 50 kişiyi aşkın iftar yemeklerinde konuklarına özel etkinlikler düzenleyen Parkorman, misafirlerine keyifli saatler yaşatmak için ise özel fasıl grubu getiriyor. Parkorman’da İsteğe göre özel şenlikler de düzenlenebilir. Grup yemekleri için hazırlanan Ramazan menülerinin fiyatları 60 YTL ile 85 YTL arasında değişiyor. Grup yemeklerinin dışında Parkorman’ın havuz başındaki restoranı, Pine da, Ramazan ayı boyunca özel iftar yemeklerinde İstanbulluları ağırlamaya devam edecek. Bilgi ve rezervasyon için: 0212 328 20 00

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