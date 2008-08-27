Paysage’da Boğaz’a nazır iftar

Dünya mutfağı lezzetlerini 18 yıldır değişmeyen kalitesiyle misafirlerinin beğenisine sunan Paysage Restaurant, muhteşem Boğaz manzarasıyla misafirlerinin keyfine keyif katıyor. Paysage'da sadece geleneksel Ramazanların vazgeçilmez tatları değil, Türk mutfağının temel taşı çorbalarından, zeytinyağlılarına, ızgaralarından özel nar şurubu ve şerbetine kadar en güzel tatlar Ramazan ayı boyunca misafirlerin beğenisine sunuluyor. Denizin mavisi ile yeşilin birleştiği noktada, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyir noktasından sizlere “merhaba” diyen Paysage Restaurant’ta manzaraya ve Ramazan’ın özel lezzetlerine doyum olmuyor.



Paysage Restaurant

Adres: Hekimler sitesi yolu No:13/A Kanlıca-İstanbul

Tel: 0216 322 00 77

