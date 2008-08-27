27.08.2008 - 11:56 |
Paysage’da Boğaz’a nazır iftar
Zengin iftar sofralarının kurulduğu Paysage Restaurant'ta bu yıl Ramazan’ın geçmişte kalan lezzetli tatlarını yaşayacaksınız. Peysage’ın muhteşem Boğaz manzarası ve nefis tatları iftar sofralarnıızı unutulmaz anlara dönüştürecek.
Dünya mutfağı lezzetlerini 18 yıldır değişmeyen kalitesiyle misafirlerinin beğenisine sunan Paysage Restaurant, muhteşem Boğaz manzarasıyla misafirlerinin keyfine keyif katıyor. Paysage'da sadece geleneksel Ramazanların vazgeçilmez tatları değil, Türk mutfağının temel taşı çorbalarından, zeytinyağlılarına, ızgaralarından özel nar şurubu ve şerbetine kadar en güzel tatlar Ramazan ayı boyunca misafirlerin beğenisine sunuluyor. Denizin mavisi ile yeşilin birleştiği noktada, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel seyir noktasından sizlere “merhaba” diyen Paysage Restaurant’ta manzaraya ve Ramazan’ın özel lezzetlerine doyum olmuyor.
Paysage Restaurant
Adres: Hekimler sitesi yolu No:13/A Kanlıca-İstanbul
Tel: 0216 322 00 77