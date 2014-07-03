'Pidenin arasına basın tereyağını'

Prof. Dr. Canan Karatay, oruç ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatırken, orjinal tereyağlarının Ramazan'da da rahatlıkla yenebileceğini söyledi.



NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. canan karatay, Ramazan'da da tereyağının rahatlıkla yenebileceğini söyleyerek, oruç ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatırken, orjinal tereyağlarının Ramazan'da da rahatlıkla yenebileceğini söyledi.



TEREYAĞI TEZİ TIME'A KAPAK OLMUŞTU



TIME dergisinde yayımlanan makale, Prof. Dr. Canan Karatay'ın tereyağı konusundaki sözlerini onaylar nitelikteydi. ABD'deki kilo problemlerini düşük yağlı diyetlerin artırdığı belirtilen makalede, "Tereyağı yiyin" önerisi yer almıştı