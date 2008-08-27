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    HaberlerRamazan Haberleri R&B huzur veriyor
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    27.08.2008 - 13:06 |

    R&B huzur veriyor

    Giyimkent, Bayrampaşa ve Esenyurt’ta şubeleri bulunan R&B Et Lokantaları, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı. İstanbullulara huzur dolu bir bahçe ortamında hizmet veren R&B, dostlarıyla birlikte keyfili iftarlar geçirmek isteyenleri davet ediyor.

    Türk Mutfağının en iyi temsilcilerinden RB Et Lokantaları’nda en nadide lezzetleri huzurlu bahçe ortamlarında, şelale şırıltıları eşliğinde aileniz ve dostlarınızla birlikte tadabilirsiniz. Ramazan’ın yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle iftarını serin ve yeşil dostu bir ortamda açmak isteyenler, tercihleri arasına RB ET Lokantalarını da bulundursunlar. Ramazan nedeniyle menüsünü zenginleştiren RB Et Lokantaları’nda sınırsız yiyecek ve içecekten oluşan Ramazan menüsünün kişi başı fiyatı: 40 YTL…

    Giyimkent Şubesi:
    Tel : 0 212 438 30 83
    Bayrampaşa Şubesi:
    Tel : 0 212 615 20 55
    Esenyurt Şubesi:
    Tel : 0 212 615 20 55

    Ramazan Bingöl Et Lokantası hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız!

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