R&B huzur veriyor

Türk Mutfağının en iyi temsilcilerinden RB Et Lokantaları’nda en nadide lezzetleri huzurlu bahçe ortamlarında, şelale şırıltıları eşliğinde aileniz ve dostlarınızla birlikte tadabilirsiniz. Ramazan’ın yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle iftarını serin ve yeşil dostu bir ortamda açmak isteyenler, tercihleri arasına RB ET Lokantalarını da bulundursunlar. Ramazan nedeniyle menüsünü zenginleştiren RB Et Lokantaları’nda sınırsız yiyecek ve içecekten oluşan Ramazan menüsünün kişi başı fiyatı: 40 YTL…

Giyimkent Şubesi:

Tel : 0 212 438 30 83

Bayrampaşa Şubesi:

Tel : 0 212 615 20 55

Esenyurt Şubesi:

Tel : 0 212 615 20 55



Ramazan Bingöl Et Lokantası hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız!