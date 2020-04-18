Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2020 Ramazan imsakiyesi

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Üç ayların içerisinde Recep ve Şaban ayının hemen ardından gelen Ramazan ayının içerisinde İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti bu ay içerisinde yerine getiriliyor. Oruç ibadetinin yanı sıra bu ay içerisinde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Cebrail Aleyhisselam tarafından ilk ayeti kerimelerin Hira mağarasında indirilmeye başlandığı gece bu ay içerisinde yer almaktadır. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan'ın ilk gününde iftar saatleri tüm illerde şu şekilde olacak;

İstanbul'da 24 Nisan Cuma günü iftar saat 20.00'da açılacak. Ankara'da iftar saati 19.43 olacak. İzmir'de 20.03, Adana'da 19.28, Bursa'da 19.58, Antalya'da ise 19.47'de iftar açılacak.

TÜM İLLERİN RAMAZAN İMSAKİYESİ VE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ