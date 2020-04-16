Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahur ve ilk iftar ne zaman açılacak?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Üç ayların içerisinde Recep ve Şaban aylarından sonra gelen mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının içerisinde İslamın beş şartından bir tanesi olan oruç ibadetinin yer almasının yanı sıra bu ay içerisinde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin yer alması bu ayın anlam ve önemini bir kat daha arttırıyor. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluştur buyurulmuştur. İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih....

RAMAZAN AYI ERTELENECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutmasının Allah'ın emriyle farz olduğunu belirterek, bu ibadetin topyekun ertelenmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamada, ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlardan oruçla ilgili pek çok soru yöneltildiği ifade edildi.

İslam dininin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekan ve şartların vahiyle belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teala'nın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken, aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur." denildi.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020