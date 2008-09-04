Ramazan ayında ilaçlarınızı aksatmayın

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Burhanettin Bulut, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan kalp, tansiyon, şeker, astım ve kanser hastalarının ilaçlarını Ramazan ayında aksatmamaları uyarısında bulundu.



Bulut, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 1 ay boyunca yaşamın önemli ölçüde değiştiğini, sürekli ilaç kullanması gerekenlerin bunları kullanım saatlerini doktora sormadan değiştirmemelerini söyledi. İlaçların değişik saatlerde yenilen ve içilen besinlerle farklı etkileşimlere yol açabildiğini ve sağlık için tehlike oluşturabildiğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

“Ramazan ayında değişim yemek saatleriyle sınırlı kalmıyor. Oruç tutan ve rahatsızlıkları nedeniyle sürekli ilaç kullanması gereken kişiler ne yapacaklarını şaşırıyor. Hayatları boyunca sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan hastalar, mutlaka diğer aylarda nasıl ilaç kullanıyorlarsa Ramazan ayında da ilaç kullanmaya devam etmeli. Özellikle tansiyon, kalp, şeker, astım ve kanser hastaları ilaçlarını aksatmadan almalı. Aksi takdirde hastalıkları ilerler ve zor durumda kalırlar. Çok önemli rahatsızlığı olmayan ancak, ilaç kullanan kişiler, özellikle 2 öğün ilaç kullananlar ilaçlarını iftardan sonra ve sahurda alabilir.”

Bulut, romatizma, kemik erimesi gibi rahatsızlıklarda da tedavinin olumlu sonuçlanması için ilaçların aksatılmadan kullanılması ancak, Ramazan nedeniyle ilacına ara vermeyi düşünen hastanın, uygulamaya geçmeden mutlaka doktoruna danışması gerektiğini kaydetti.



Adana İl Müftüsü Mehmet Barış da, Kuran-ı Kerim'deki bir ayette, ‘Allah insana gücünün üstünde bir şey yüklemez’ ifadesinin yer aldığını belirterek, zorluklara karşı İslamiyet'te kolaylaştırılmış durumlar olduğunu söyledi. Ramazan ayında insanın 1 ay boyunca vücudunu dinlenmeye aldığını ve terbiye ettiğini vurgulayan Barış, kişilerin yolculuk veya hastalık nedeniyle oruç tutamadığı günler için daha sonra kaza orucu tutabildiğini söyledi. Sürekli ilaç kullanan hastaların ilaç saatlerini doktoru uygun görüyorsa iftar ve sahur olmak üzere değiştirebileceklerini anlatan Barış, şöyle konuştu:

“Sürekli ilaç kullananlar günde 2'den fazla öğünde ilaçlarını almak zorundaysa oruç tutmayacak ve tedavisini olacaktır. Bu noktada doktorun söyleyeceği şey çok önemli. Doktor hastasına koşullar belirleyip, ‘Bu koşularda tutabilirsin’ de diyebilir, ‘Kesinlikle tutmamalısın’ da diyebilir. Eğer kişi oruç tutamayacaksa, her gün için 6 YTL olarak belirlenen fidye öder. Belirlenen 6 YTL taban fiyattır, tavanda sınır yoktur. İsteyen istediği kadar fidye verebilir. Bu fiyat genel merkezimiz tarafından sabah akşam bir kişinin normal bir sofrada yiyeceği gıda maddesinin para karşılığı olarak belirlediği tutardır. Diyelim ki Ramazan geçti, kişi fidyeyi ödedi. Ramazan sonrası tedavisi bitti ve düzeldi, o zaman tekrar kaza orucu tutmak zorundadır."