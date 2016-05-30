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    30.05.2016 - 18:15 |

    Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz?

    Ramazan ayında günlük enerji ihtiyacımız sabitken beslenme rutinimiz tamamen değişiyor. Ramazanı sağlıklı bir şekilde geçirmek için uzman birkaç noktaya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.

    Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz?

    Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için dikkat edilmesi gerekilen konularda uzman görüşleri şöyle;

    Mutlaka sahur yapılmalı

    Uzmanlara göre sahuru atlamak vücutta protein, vitamin ve mineral kaybına sebep olur. Böylece kas ve sıvı kaybedilirken konsantrasyon bozukluğu ve anksiyetede artış gözlemlenir.

    İftarda hafif beslenilmeli

    İftarda yenilen ağır besinler doğrudan kilo olarak geri dönüyor. Uzun süren açlığın üzerine, çok yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların tüketilmesi mide - bağırsak sistemini daha çok yoracaktır. Bu yüzden iftarın besin ve lif değeri yüksek sadece yiyeceklerden oluşması elzemdir. Ağır iftar yemekleri hazımsızlık, şişkinlik, şeker ve tansiyonda artış ve kilo alımlarına neden olabilir.

    Sıvı tüketimine dikkat edilmeli

    İftardan sonra dikkat edilmsi gerekilen en önemli husus vücudun sıvı kaybını telafi etmektir. Bunun için her yarım saatte bir bir bardak kadar su içilmesi gerekir.

    İftar ile sahur arasında ara öğün yenmeli

    Uzmanlar iftardan iki saat kadar sonra meyve, yoğurt, kuruyemişten oluşan ara öğünler tüketilmesini salık veriyor. Böylece günlük vitamin ve mineral ihtiyacı giderileceğini belirtiyorlar.

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