Ramazan ayında sigara ve alkolü bırakmak daha kolay!

Uzmanların görüşüne göre insanların kendilerine yönelip oruç tutarak ibadet ettikleri ramazan ayı, nikotin ve alkol tüketimlerini azalttığı ve kişilerin hem kendi hem de yakınlarının beden bütünlüklerini tehlikeye atmalarının önüne geçmeleri sebebiyle bir fırsat.

Uzmanlara göre ramazan ayında gün boyu nikotin almayan vücut iftardan sonra da nikotin alma isteğinde azalma yaşıyor. Bu sebeple ramazan ayı sigara ve alkolü bırakmak isteyenler için bir fırsat.

Sigara ve alkol kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatır ve böylece çeşitli hastalıklara hatta belki ölümlere sebep olur.

Sigara içinde 4 binden çok zehirli kimyasal madde bulunmaktadır. Ayrıca akcier, ağız boşluğu, yemek borusu, boyun, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserine yol açabilmektedir. Sigara, peptik ülser, kronik bronşit, felç, astım, reflü, erken menopoz, diş eti iltihabı, kemik erimesi ve katarak hastalıklarına yol açarken, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini oluşturmaktadır.

Alkol kullanımıyla ise tansiyon yükselir ve alkol siroz, ülser, gastrit ve kalp hastalıklarının oluşumunda etkilidir. Beslenmede ise kronik ishaller, karaciğer iltihabı ve mide kanamalarına yol açar. Hamile kadınlar için büyük riskler oluşturur. Hamilelik süresinde alkol tüketen kadınlar, sakat ve erken doğum ile bebeklerinde zera geriliği olma riski bulunmaktadır.

Uzmanlara göre ramazan ayı iradeyi kuvvetlendirirken kişinin alkol ve sigaraya karşı isteksizlikleri artmaktadır. Ayrıca ramazan ayında alkol kullanımın yarı oranda, sigara kullanımın ise %10 azaldığı belirtilmektedir.