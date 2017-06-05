Ramazan coşkusu Demirören İstiklal’de

Beyoğlu’nun çekim merkezi Demirören İstiklal, Ramazan ayına özel bir program hazırladı. Demirören İstiklal’de her haftasonu iftar sonrası fasıl ekibi, Ramazan ayının başrol oyuncularından “Hacivat ile Karagöz” gölge oyunu ve kanto gösterisi ziyaretçiler ile buluşuyor.

Her yıl Ramazan etkinliklerinin değişmeyen adreslerinden biri olan Demirören İstiklal, bu yıl da ziyaretçileri için renkli bir program hazırladı. Demirören İstiklal’in kapısından içeri girenler, Ramazan ayı boyunca “Nerede o eski Ramazanlar” demeyeceği bir ay yaşayacak.

“Hacivat ile Karagöz”gölge oyunu ile unutulmaya yüz tutmuş gelenekler Demirören İstiklal’de hayat bulacak. 10 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Hacivat ile Karagöz” gölge oyunu ile aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirecek. İftar sonrası ziyaretçiler Osmanlı Macunu, Osmanlı Şerbeti ve lokumgibi Ramazan’a özel lezzetli ikramları da tadabilecek.

İstanbulları geçmişe götürerek nostalji yaşatacak etkinliklerden biri de fasıl ekibinin canlı performansı olacak. Ramazan ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar günü sahne alacak olan “fasıl ekibi” ile ziyaretçiler, Demirören İstiklal’de zamanda yolculuk yapacak.

Her kesime hitap eden etkinliklere imza atan Demirören İstiklal’de, 17 ve 24 Haziran’da ise kanto gösterisi gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının coşkusunu yaşamak için sizleri Demirören İstiklal’e davet ediyoruz.

