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    HaberlerRamazan Haberleri Ramazan’da Akdeniz tatları
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    27.08.2008 - 12:18 |

    Ramazan’da Akdeniz tatları

    Güneyin lezzetli mutfak kültürünü İstanbullular için Taksim’e taşıyan The Hideout, Ramazan ayı boyunca fasıl eşliğinde Osmanlı ve Türk mutfağından en güzel tatları misafirleri için sunacak.

    Ramazan’da Akdeniz tatları

     Kısa bir süre önce faaliyete başlayan The Hideout İstanbul, Ramazan’da aileniz ve dostlarınızla bir araya gelip, Ramazan ruhunu doyasıya yaşayacağınız mekanlar arasında… Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz mutfağından tatlar sunan The Hideout İstanbul’da Ramazan menüleri 35 YTL ile 50 YTL arasında değişiyor. 

    The Hideout İstanbul
    Tel: 0212 361 59 00
    Şehit Muhtar Cad. No: 47, 34437 Taksim/İstanbul

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