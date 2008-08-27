Ramazan’da Akdeniz tatları

Kısa bir süre önce faaliyete başlayan The Hideout İstanbul, Ramazan’da aileniz ve dostlarınızla bir araya gelip, Ramazan ruhunu doyasıya yaşayacağınız mekanlar arasında… Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz mutfağından tatlar sunan The Hideout İstanbul’da Ramazan menüleri 35 YTL ile 50 YTL arasında değişiyor.

The Hideout İstanbul

Tel: 0212 361 59 00

Şehit Muhtar Cad. No: 47, 34437 Taksim/İstanbul