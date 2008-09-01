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    HaberlerRamazan Haberleri ''Ramazan, dengeli yaşamak için bir fırsat''
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    01.09.2008 - 14:30 |

    ''Ramazan, dengeli yaşamak için bir fırsat''

    İslam aleminin kutsal ayı Ramazan, Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya;da da dün akşam kılınan teravih namazıyla başladı.

    Ramazan dolayısıyla, Azınlık kuruluşları Türklerin yoğun olarak bulunduğu İskeçe ve Gümülcine illerinde halkın bir araya gelmesini sağlayan toplu iftar sofraları düzenlerken, din adamları camilerde dini içerikli vaazlar vermeye başladı.

    Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Ramazan ayı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bir ay boyunca camilerde Kur’an-ı Kerim, ilahi ve dua içerikli kadınlara ve erkeklere yönelik özel programlar yapılacağını belirtti.

    Kutsal Ramazan ayı nedeniyle, Türkiye;den Diyanet İşleri;nde görevli ikisi kadın dört vaizin Batı Trakya;ya geldiğini belirten Şerif, önümüzdeki cuma günü Gümülcine;de yaklaşık 250 azınlık mensubu din adamı ile azınlık ileri gelenlerine iftar yemeği vereceklerini açıkladı.

    Müftü Şerif bu arada, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Müslümanların dengeli bir yaşam kurmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirttiği Ramazan ayının, Müslüman Türk azınlığın birlik ve beraberliğinin pekiştiği bir dönem olması yönündeki dileklerini dile getirdi.

    Bu arada, Batı Trakya;da Ramazan vesilesiyle yıllardır süren geleneklerçerçevesinde, Gümülcine ve İskeçe;de Türk ve Yunanlı ekmek fırınları Ramazan;a özel pideler yaparken, iftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan Gümülcine;nin ünlü "Tulumba Tatlısı" bu ay içerisinde özel ilgi görüyor.

    İskeçe ve Gümülcine;ye bağlı Türk köylerinde gönüllü gençlerin çaldığı davul eşliğinde sahura kalkılıyor, iftar yapılıyor.
     

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