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    HaberlerRamazan Haberleri Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri
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    24.04.2020 - 10:09 |

    Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri

    Dün gece yapılan ilk sahur ile Ramazan ayı resmen başladı. Bugün yüz binlerce müslüman Ramazan orucunu tutmaya başladı. Günün erken saatlerinden itibaren ise İftar vakitleri araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda başta Büyükşehirler olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar iftar saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İl il iftar vakitleri...

    Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri

    11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının ilk günü içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında İftar saat kaçta sorusu geliyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan binlerce vatandaş bulundukları illerdeki iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara İzmir'da iftar saat kaçta? İşte il İl iftar ve sahur vakitleri

    RAMAZAN İMSAKİYESİ 24 NİSAN 2020

    İstanbul'da ilk iftar vakti : 20:00

    Ankara'da ilk iftar vakti: 19:43

    İzmir'de ilk iftar vakti: 20:03

    Bursa'da ilk iftar vakti: 19:58

    İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

     İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri

    ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri

    İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri

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