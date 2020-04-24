Ramazan İmsakiyesi 2020 | İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara İzmir iftar vakitleri

11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının ilk günü içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında İftar saat kaçta sorusu geliyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan binlerce vatandaş bulundukları illerdeki iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara İzmir'da iftar saat kaçta? İşte il İl iftar ve sahur vakitleri

RAMAZAN İMSAKİYESİ 24 NİSAN 2020

İstanbul'da ilk iftar vakti : 20:00

Ankara'da ilk iftar vakti: 19:43

İzmir'de ilk iftar vakti: 20:03

Bursa'da ilk iftar vakti: 19:58

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İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ



İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

