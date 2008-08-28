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    28.08.2008 - 14:10 |

    Ramazan’ın kalbi Eminönü’nde

    İstanbul’da Ramazanların en güzel şekilde yaşandığı yerlerden biri olan Eminönü’nde, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Sultanahmet Ramazan Şenlikleri” bir kez daha geleneksel kültürü yaşatacak.

    Ramazan’ın kalbi Eminönü’nde

    Firuzağa Camii yanındaki amfi tiyatroda gerçekleştirilecek olan Sultanahmet Ramazan Şenlikleri, 1 Eylül Pazartesi akşamı tasavvuf konseri ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında her gün iftar sonrası, Karagöz-Hacivat, kukla gösterisi, orta oyunu ve Nasrettin Hoca tiplemelerinin yer aldığı eğlenceler düzenlenecek.  Ramazan etkinlikleri için bu yıl da Sultanahmet’te geleneksel çarşı kurulacak. Toplam 80 dükkanın yer aldığı çarşıda, Türk mutfağından örnekler, hediyelik eşya satıcıları, geleneksel el sanatlarına yer verilecek. Ayrıca meydanda Ramazan nostaljisini yaşatacak macuncular, pamuk şekerciler, kestaneciler, mısırcılar gibi seyyar satıcılar da bulunacak.

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