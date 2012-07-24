Ramazan’ın mucizevi meyvesi hurma!

Hurmanın içerisinde bol miktarda potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulunur. Bu besin değerleri özellikle kalp sağlığı için çok önemlidir.



İftar vaktinde oruç açarken tüketilen hurma, uzun süre besinsiz ve dolayısıyla glikozsuz kalan beyin ve sinir hücreleri için tam bir hazinedir. İçerisindeki fibrin sebebiyle kan şekeri dengeli olarak arttırır.



Günde 2 hurma sağlığa faydalı!



Günde sadece iki hurma yemenin faydaları aşağıdaki şekildedir:



Kabızlık başta olmak üzere, hazımsızlık, sindirim sistemi problemleri, mide bulantısı, iştahsızlık, zayıflık, kalp problemleri ve kansere karşı koruyucudur.



Emziren kadınlarda süt miktarını arttırır.



Göz sağlığını korur ve özellikle gece körlüğüne karşı etkilidir.



Yüksek lif oranı sayesinde kabızlığa iyi gelir, sindirim sistemini dengeler.



Kötü kolesterolü düşürür.



Karaciğerin yağlanmasını önler.



Aç karınla tüketildiğinde bağırsaktaki parazitleri öldürdüğü bilinmektedir.