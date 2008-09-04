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    04.09.2008 - 11:05 |

    Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Park'ta

    İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın düzenlediği “Avrupa Kültür Başkenti Ramazan Şenlikleri” Taksim Gezi Parkı’nda başladı.

    Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Park'ta

     Ramazan ayı boyunca devam edecek şenlikte, İstanbulluları Orta Oyunu’ndan Karagöz’e, kantolardan sihirbazlık gösterilerine birbirinden keyifli etkinlikler bekliyor.  

    İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile düzenlediği geleneksel Ramazan eğlencelerini çağdaş tatlarla buluşturan Avrupa Kültür Başkenti Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Parkı’nda başladı.

    Ramazan ayı boyunca ücretsiz izlenebilecek ve 29 Eylül’de sona erecek olan etkinliklerde, Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen sanatçı ve gruplar, “Ramazan Eğlenceleri” geleneği çerçevesinde İstanbullularla buluşacak. 

    Şenlikler kapsamında, Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Kukla gibi geleneksel Türk Tiyatrosu’nun örneklerinin yanı sıra, çeşitli konserler, kanto, sihirbazlık gösterileri ve tiyatro gösterileri ile çok özel Ramazan eğlenceleri İstanbullular’ı bekliyor.

    Ramazan Şenlikleri’nde sahne alacak bazı sanatçılar ve topluluklar şöyle: Zihni Göktay, Erol Günaydın-Rasim Öztekin, Mahşer-i Cümbüş, Hüsnü Şenlendirici, Muammer Ketencoğlu, Nurhan Damcıoğlu, Ahmet Özhan, Ünver Oral (Karagöz), Semaver Kumpanya, Sermet Erkin, Rauf Altıntak (Meddah), Kent Orkestrası (Türk Sanat Müziği Saz Heyeti), Kolektif istanbul-Selim Sesler, Ramazan Fasıl Heyeti.

    Ramazan Şenlikleri programı her akşam saat 21:00’de başlıyor.

    Ramazan Şenlikleri Programı

    Etkinlik saati 21:00’dir. 


    03.09.2008       Ünver Oral – Karagöz – Kent Orkestrası

    04.09.2008       Kent Orkestrası – Türk Sanat Müziği Saz Heyeti

    05.09.2008 Sermet Erkin - İncesaz

    06.09.2008       Zihni Göktay Özel Gece “Dereden Tepeden Suna’dan Hikayeler”
      
    07.09.2008       Kent Orkestrası – Türk Halk Müziği Saz Heyeti
      
    08.09.2008       Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah

    09.09.2008       Ünver Oral – Karagöz – Ramazan Fasıl Heyeti

    10.09.2008       Semaver Kumpanya “Nasreddin Hoca”- Kent Orkestrası
      
    11.09.2008 Ahmet Özhan

    12.09.2008       Muammer Ketencioğlu

    13.09.2008       Kolektif İstanbul Selim Sesler

    14.09.2008       Kent Orkestrası – Türk Sanat Müziği Saz Heyeti

    15.09.2008       Ünver Oral – Karagöz – Ramazan Fasıl

    16.09.2008       Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah

    17.09.2008       Semaver Kumpanya “Nasreddin Hoca”- Kent Orkestrası

    18.09.2008 Sermet Erkin – Ramazan Fasıl Heyeti


    19.09.2008        Nurhan Damcıoğlu ile Kantolar – 3 Deniz Topluluğu

    20.09.2008        Erol Günaydın ve Rasim Öztekin - Kırıka

    21.09.2008        Kent Orkestrası – Türk Halk Müziği Saz Heyeti

    22.09.2008        Ramazan Fasıl Heyeti

    23.09.2008        Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah

    24.09.2008        Mahşer-i Cümbüş – Kent Orkestrası

    25.09.2008        Sermet Erkin – Ramazan Fasıl Heyeti

    26.09.2008        Hüsnü Şenlendirici

    27.09.2008        Erol Günaydın ve Rasim Öztekin – Selim Sesler

    28.09.2008        Ramazan Fasıl Heyeti

    29.09.2008        Ramazan Fasıl Heyeti

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