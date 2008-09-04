Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Park'ta

Ramazan ayı boyunca devam edecek şenlikte, İstanbulluları Orta Oyunu’ndan Karagöz’e, kantolardan sihirbazlık gösterilerine birbirinden keyifli etkinlikler bekliyor.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile düzenlediği geleneksel Ramazan eğlencelerini çağdaş tatlarla buluşturan Avrupa Kültür Başkenti Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Parkı’nda başladı.
Ramazan ayı boyunca ücretsiz izlenebilecek ve 29 Eylül’de sona erecek olan etkinliklerde, Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen sanatçı ve gruplar, “Ramazan Eğlenceleri” geleneği çerçevesinde İstanbullularla buluşacak.
Şenlikler kapsamında, Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Kukla gibi geleneksel Türk Tiyatrosu’nun örneklerinin yanı sıra, çeşitli konserler, kanto, sihirbazlık gösterileri ve tiyatro gösterileri ile çok özel Ramazan eğlenceleri İstanbullular’ı bekliyor.
Ramazan Şenlikleri’nde sahne alacak bazı sanatçılar ve topluluklar şöyle: Zihni Göktay, Erol Günaydın-Rasim Öztekin, Mahşer-i Cümbüş, Hüsnü Şenlendirici, Muammer Ketencoğlu, Nurhan Damcıoğlu, Ahmet Özhan, Ünver Oral (Karagöz), Semaver Kumpanya, Sermet Erkin, Rauf Altıntak (Meddah), Kent Orkestrası (Türk Sanat Müziği Saz Heyeti), Kolektif istanbul-Selim Sesler, Ramazan Fasıl Heyeti.
Ramazan Şenlikleri programı her akşam saat 21:00’de başlıyor.
Ramazan Şenlikleri Programı
Etkinlik saati 21:00’dir.
03.09.2008 Ünver Oral – Karagöz – Kent Orkestrası
04.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Sanat Müziği Saz Heyeti
05.09.2008 Sermet Erkin - İncesaz
06.09.2008 Zihni Göktay Özel Gece “Dereden Tepeden Suna’dan Hikayeler”
07.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Halk Müziği Saz Heyeti
08.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah
09.09.2008 Ünver Oral – Karagöz – Ramazan Fasıl Heyeti
10.09.2008 Semaver Kumpanya “Nasreddin Hoca”- Kent Orkestrası
11.09.2008 Ahmet Özhan
12.09.2008 Muammer Ketencioğlu
13.09.2008 Kolektif İstanbul Selim Sesler
14.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Sanat Müziği Saz Heyeti
15.09.2008 Ünver Oral – Karagöz – Ramazan Fasıl
16.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah
17.09.2008 Semaver Kumpanya “Nasreddin Hoca”- Kent Orkestrası
18.09.2008 Sermet Erkin – Ramazan Fasıl Heyeti
19.09.2008 Nurhan Damcıoğlu ile Kantolar – 3 Deniz Topluluğu
20.09.2008 Erol Günaydın ve Rasim Öztekin - Kırıka
21.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Halk Müziği Saz Heyeti
22.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti
23.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah
24.09.2008 Mahşer-i Cümbüş – Kent Orkestrası
25.09.2008 Sermet Erkin – Ramazan Fasıl Heyeti
26.09.2008 Hüsnü Şenlendirici
27.09.2008 Erol Günaydın ve Rasim Öztekin – Selim Sesler
28.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti
29.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti