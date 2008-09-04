Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Park'ta

Ramazan ayı boyunca devam edecek şenlikte, İstanbulluları Orta Oyunu’ndan Karagöz’e, kantolardan sihirbazlık gösterilerine birbirinden keyifli etkinlikler bekliyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile düzenlediği geleneksel Ramazan eğlencelerini çağdaş tatlarla buluşturan Avrupa Kültür Başkenti Ramazan Şenlikleri Taksim Gezi Parkı’nda başladı.

Ramazan ayı boyunca ücretsiz izlenebilecek ve 29 Eylül’de sona erecek olan etkinliklerde, Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen sanatçı ve gruplar, “Ramazan Eğlenceleri” geleneği çerçevesinde İstanbullularla buluşacak.

Şenlikler kapsamında, Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Kukla gibi geleneksel Türk Tiyatrosu’nun örneklerinin yanı sıra, çeşitli konserler, kanto, sihirbazlık gösterileri ve tiyatro gösterileri ile çok özel Ramazan eğlenceleri İstanbullular’ı bekliyor.

Ramazan Şenlikleri’nde sahne alacak bazı sanatçılar ve topluluklar şöyle: Zihni Göktay, Erol Günaydın-Rasim Öztekin, Mahşer-i Cümbüş, Hüsnü Şenlendirici, Muammer Ketencoğlu, Nurhan Damcıoğlu, Ahmet Özhan, Ünver Oral (Karagöz), Semaver Kumpanya, Sermet Erkin, Rauf Altıntak (Meddah), Kent Orkestrası (Türk Sanat Müziği Saz Heyeti), Kolektif istanbul-Selim Sesler, Ramazan Fasıl Heyeti.

Ramazan Şenlikleri programı her akşam saat 21:00’de başlıyor.

Ramazan Şenlikleri Programı

Etkinlik saati 21:00’dir.



03.09.2008 Ünver Oral – Karagöz – Kent Orkestrası

04.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Sanat Müziği Saz Heyeti

05.09.2008 Sermet Erkin - İncesaz

06.09.2008 Zihni Göktay Özel Gece “Dereden Tepeden Suna’dan Hikayeler”



07.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Halk Müziği Saz Heyeti



08.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah

09.09.2008 Ünver Oral – Karagöz – Ramazan Fasıl Heyeti

10.09.2008 Semaver Kumpanya “Nasreddin Hoca”- Kent Orkestrası



11.09.2008 Ahmet Özhan

12.09.2008 Muammer Ketencioğlu

13.09.2008 Kolektif İstanbul Selim Sesler

14.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Sanat Müziği Saz Heyeti

15.09.2008 Ünver Oral – Karagöz – Ramazan Fasıl

16.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah

17.09.2008 Semaver Kumpanya “Nasreddin Hoca”- Kent Orkestrası

18.09.2008 Sermet Erkin – Ramazan Fasıl Heyeti



19.09.2008 Nurhan Damcıoğlu ile Kantolar – 3 Deniz Topluluğu

20.09.2008 Erol Günaydın ve Rasim Öztekin - Kırıka

21.09.2008 Kent Orkestrası – Türk Halk Müziği Saz Heyeti

22.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti

23.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti - Rauf Altıntak Ortaoyunu / Meddah

24.09.2008 Mahşer-i Cümbüş – Kent Orkestrası

25.09.2008 Sermet Erkin – Ramazan Fasıl Heyeti

26.09.2008 Hüsnü Şenlendirici

27.09.2008 Erol Günaydın ve Rasim Öztekin – Selim Sesler

28.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti

29.09.2008 Ramazan Fasıl Heyeti