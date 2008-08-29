Ramazan sigara ve alkolü bırakmak için fırsat!

Balcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Müslümanları, kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıran ve arındıran ramazan ayının, nikotinin ve alkolün esiri olup hem kendilerinin, hem yakınlarının hayatını tehlikeye atan kişilerin, sigara ve alkol bağımlılarını bırakmaları için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

İbrahim Balcıoğlu, açıklamasında, "Ramazan ayında gün boyu nikotin almayan vücudun iftardan sonra da nikotin alma isteği azalıyor. Bu nedenle ramazan ayı sigara ve alkolü bırakmak için iyi bir fırsattır" görüşünü dile getirdi.

Sigara ve alkol kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını anlatan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sigara, içerdiği 4 binden fazla zehirli kimyasal maddenin insan sağlığı üzerinde yaptığı öldürücü etkiler nedeniyle en önemli halk sağlığı sorunlarının başında yer almaktadır. Sigaranın akciğer, ağız boşluğu, yemek borusu, boyun, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserine yol açmaktadır. Sigara, peptik ülser, kronik bronşit, felç, astım, reflü, erken menopoz, diş eti iltihabı, kemik erimesi ve katarak hastalıklarına zemin hazırlarken, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getirmektedir."

Balcıoğlu, alkolün zararları konusunda da şu bilgileri verdi: "Alkol kullanımının yüksek tansiyon, siroz, ülser, gastrit ve kalp hastalıklarının oluşumunda temel risk faktörü olduğu bilinmektedir. Beslenme bozuklukları kronik ishaller, karaciğer iltihabı ve mide kanamalarına yol açan alkol kullanımı, hamile bayanlar için çok büyük riskleri beraberinde getiriyor. Hamileliği süresince alkol tüketen bayanlar, sakat ve erken doğum ile bebeklerinde zeka geriliği riskleriyle karşı karşıyadır. Tütün sigara ve alkolün güçlü bağımlılık yapma özelliğine sahip ve sigara içmeyi bir kez deneyen her dört kişiden üçünün sigara tiryakisi olma riskinin varlığını koruduğu unutulmamalıdır."

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, dini inançların iradeyi güçlendirdiğini, bunun sonucu olarak da ramazan aylarında alkol kullanımının yarı yarıya düştüğünü, sigara kullanımının ise 10’da bir oranında azaldığını ifade etti.

Balcıoğlu, Yeşilay’ın, genel merkezinin bulunduğu İstanbul’da alkol ve sigarayı bırakmak isteyenlere yol gösterdiğini de bildirdi.

