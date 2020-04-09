09.04.2020 - 16:53 |
Günün Menüsü: 10 Nisan 2020 Cuma
Günün menüsü için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız sizin için nefis tariflerimiz var. İşte 10 Nisan akşamı için günün menüsü!
10 Nisan günün menüsünde sizler için nefis mercimek çorbası, ev yapımı pizza, fast food restoranlarının vazgeçilmezi coleslaw salatası ve son günlerin popüler tatlısı ağlayan kek var. Afiyet olsun!
Günün çorbası: Mercimek çorbası
Günün ana yemeği: Ev yapımı pizza
Günün salatası: Coleslaw salatası
Günün tatlısı: Ağlayan kek