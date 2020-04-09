Günün Menüsü: 10 Nisan 2020 Cuma

10 Nisan günün menüsünde sizler için nefis mercimek çorbası, ev yapımı pizza, fast food restoranlarının vazgeçilmezi coleslaw salatası ve son günlerin popüler tatlısı ağlayan kek var. Afiyet olsun!

Günün çorbası: Mercimek çorbası

Günün ana yemeği: Ev yapımı pizza

Günün salatası: Coleslaw salatası

Günün tatlısı: Ağlayan kek