BİST95.8340EURO7,310,28USD6,680,14ALTIN360,55-0,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Günün Menüsü: 10 Nisan 2020 Cuma
    ABONE OL
    09.04.2020 - 16:53 |

    Günün Menüsü: 10 Nisan 2020 Cuma

    Günün menüsü için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız sizin için nefis tariflerimiz var. İşte 10 Nisan akşamı için günün menüsü!

    Günün Menüsü: 10 Nisan 2020 Cuma

    10 Nisan günün menüsünde sizler için nefis mercimek çorbası, ev yapımı pizza, fast food restoranlarının vazgeçilmezi coleslaw salatası ve son günlerin popüler tatlısı ağlayan kek var. Afiyet olsun!

    Günün çorbası: Mercimek çorbası

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Mercimek çorbası tarifi - Mercimek çorbası nasıl yapılır?

    Günün ana yemeği: Ev yapımı pizza

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

    Günün salatası: Coleslaw salatası

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi

    Günün tatlısı: Ağlayan kek

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Ağlayan kek tarifi - Ağlayan kek nasıl yapılır?
    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ceza yiyen vatandaştan ilginç tepki! Böyle bir halka uygun olan budur

    Ceza yiyen vatandaştan ilginç tepki! Böyle bir halka uygun olan budur

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Bakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte günün kahramanı 18 şehir

    Bakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte günün kahramanı 18 şehir

    Sıradaki Haber