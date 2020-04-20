20.04.2020 - 10:22 |
Günün menüsü: 20 Nisan 2020 Pazartesi
Günün menüsü için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız sizin için bugün nefis tariflerimiz var. İşte 20 Nisan akşamı için günün menüsü!
20 Nisan günün menüsünde neler mi var? Son derece kolay ev yapımı ezogelin çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmezi patates salatası, lazanyanın sağlıklı hali lahanya ve pratik mi pratik sütlü irmik tatlısı.
Günün çorbası: Ezogelin çorbası
Günün salatası: Patates salatası
Günün ana yemeği: Lahana lazanya "Lahanya"
Günün tatlısı: Sütlü irmik tatlısı
Afiyet olsun!