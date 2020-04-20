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    20.04.2020 - 10:22 |

    Günün menüsü: 20 Nisan 2020 Pazartesi

    Günün menüsü için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız sizin için bugün nefis tariflerimiz var. İşte 20 Nisan akşamı için günün menüsü!

    Günün menüsü: 20 Nisan 2020 Pazartesi

    20 Nisan günün menüsünde neler mi var? Son derece kolay ev yapımı ezogelin çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmezi patates salatası, lazanyanın sağlıklı hali lahanya ve pratik mi pratik sütlü irmik tatlısı.

    Günün çorbası: Ezogelin çorbası

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    Günün salatası: Patates salatası

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    Günün ana yemeği: Lahana lazanya "Lahanya"

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    Günün tatlısı: Sütlü irmik tatlısı

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    Afiyet olsun!

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