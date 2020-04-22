22.04.2020 - 10:07 |
Günün menüsü: 22 Nisan Çarşamba
Günün menüsünde bu akşam neler var? Günün menüsü için ne pişireceğine karar veremeyenler, farklı lezzetler arayanlar için 22 Nisan Çarşamba günün menüsü!
22 Nisan günün menüsünde sizler için birbirinden lezzetli dört tarifimiz var. Günün çorbası yayla çorbası ile başlıyoruz. Daha sonra sağlıklı mı sağlıklı tavada brüksel lahanası ve ana yemekte bir klasik: Hünkar beğendi. Günün tatlısı ise son derece pratik kuru meyveli kek. İşte her birinin tarifi!
Günün çorbası: Yayla çorbası
Günün ara sıcağı: Tavada brüksel lahanası
Günün ana yemeği: Hünkar beğendi
Günün tatlısı: Kuru meyveli kek
Afiyet olsun!
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