Günün menüsü: 22 Nisan Çarşamba

22 Nisan günün menüsünde sizler için birbirinden lezzetli dört tarifimiz var. Günün çorbası yayla çorbası ile başlıyoruz. Daha sonra sağlıklı mı sağlıklı tavada brüksel lahanası ve ana yemekte bir klasik: Hünkar beğendi. Günün tatlısı ise son derece pratik kuru meyveli kek. İşte her birinin tarifi!

Günün çorbası: Yayla çorbası

Günün ara sıcağı: Tavada brüksel lahanası

Günün ana yemeği: Hünkar beğendi

Günün tatlısı: Kuru meyveli kek

Afiyet olsun!