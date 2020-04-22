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    22.04.2020 - 10:07 |

    Günün menüsü: 22 Nisan Çarşamba

    Günün menüsünde bu akşam neler var? Günün menüsü için ne pişireceğine karar veremeyenler, farklı lezzetler arayanlar için 22 Nisan Çarşamba günün menüsü!

    Günün menüsü: 22 Nisan Çarşamba

    22 Nisan günün menüsünde sizler için birbirinden lezzetli dört tarifimiz var. Günün çorbası yayla çorbası ile başlıyoruz. Daha sonra sağlıklı mı sağlıklı tavada brüksel lahanası ve ana yemekte bir klasik: Hünkar beğendi. Günün tatlısı ise son derece pratik kuru meyveli kek. İşte her birinin tarifi!

    Günün çorbası: Yayla çorbası

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    Günün ara sıcağı: Tavada brüksel lahanası

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    Günün ana yemeği: Hünkar beğendi

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    Günün tatlısı: Kuru meyveli kek

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    Afiyet olsun!

    Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: 1 dakika eve gelsen olmaz mıKorona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçıların ailelerine olan karşılıklı özlemleri sürüyor. Samsun’da haftalardır evlerine gidemeyen sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı.Korona virüs hastalarının tedavisinde görev alan sağlık personeli ile diğer hastanelerdeki çalışanlar, yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Samsun’da virüs ile mücadele eden ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen 347 sağlık çalışanı Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda ayarlanan otellerde ve tesislerde konaklıyor.
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