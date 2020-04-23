23.04.2020 - 14:18 |
Günün menüsü: 23 Nisan Perşembe
Bugün ne pişirsem diye düşünenler için 23 Nisan akşamına özel günün menüsünü sizler için derledik. Ramazanın ilk sahuru için de şahane bir tarifimiz var!
23 Nisan günün menüsü için Balkanlar'ın meşhur çene çarpan çorbası, kalorisi düşük roka salatası, ev yapımı kıymalı pide ve keklerin en pratiği mermer kek tarifimiz var. Bununla birlikte ilk sahur için size özel bir tarif hazırladık!
Günün çorbası: Çene çarpan çorbası
Günün salatası: Roka salatası
Günün ana yemeği: Ev yapımı kıymalı pide
Günün tatlısı: Portakallı mermer kek
Ve bu Ramazanın ilk sahuruna özel: Mayasız kolay pişi