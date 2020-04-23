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    23.04.2020 - 14:18 |

    Günün menüsü: 23 Nisan Perşembe

    Bugün ne pişirsem diye düşünenler için 23 Nisan akşamına özel günün menüsünü sizler için derledik. Ramazanın ilk sahuru için de şahane bir tarifimiz var!

    Günün menüsü: 23 Nisan Perşembe

    23 Nisan günün menüsü için Balkanlar'ın meşhur çene çarpan çorbası, kalorisi düşük roka salatası, ev yapımı kıymalı pide ve keklerin en pratiği mermer kek tarifimiz var. Bununla birlikte ilk sahur için size özel bir tarif hazırladık!

    Günün çorbası: Çene çarpan çorbası

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    Balkan yöresinin vazgeçilmez tarifi: Çene çarpan çorbası

    Günün salatası: Roka salatası

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    Günün ana yemeği: Ev yapımı kıymalı pide

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    Günün tatlısı: Portakallı mermer kek

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    Ve bu Ramazanın ilk sahuruna özel: Mayasız kolay pişi

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