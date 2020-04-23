Günün menüsü: 23 Nisan Perşembe

23 Nisan günün menüsü için Balkanlar'ın meşhur çene çarpan çorbası, kalorisi düşük roka salatası, ev yapımı kıymalı pide ve keklerin en pratiği mermer kek tarifimiz var. Bununla birlikte ilk sahur için size özel bir tarif hazırladık!

Günün çorbası: Çene çarpan çorbası

Günün salatası: Roka salatası

Günün ana yemeği: Ev yapımı kıymalı pide

Günün tatlısı: Portakallı mermer kek

Ve bu Ramazanın ilk sahuruna özel: Mayasız kolay pişi