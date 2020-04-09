BİST94.9281,83EURO7,29-1,08USD6,66-1,70ALTIN359,470,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Günün Menüsü: 9 Nisan 2020 Perşembe
    ABONE OL
    09.04.2020 - 16:53 |

    Günün Menüsü: 9 Nisan 2020 Perşembe

    Günün menüsü için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız sizin için nefis tariflerimiz var. İşte 9 Nisan akşamı için günün menüsü!

    Günün Menüsü: 9 Nisan 2020 Perşembe

    9 Nisan günün menüsünde sizler için nefis mercimek çorbası, ev yapımı pizza, fast food restoranlarının vazgeçilmezi coleslaw salatası ve son günlerin popüler tatlısı ağlayan kek var. Afiyet olsun!

    Günün çorbası: Mercimek çorbası

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Mercimek çorbası tarifi - Mercimek çorbası nasıl yapılır?

    Günün ana yemeği: Ev yapımı pizza

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

    Günün salatası: Coleslaw salatası

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi

    Günün tatlısı: Ağlayan kek

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Ağlayan kek tarifi - Ağlayan kek nasıl yapılır?
    Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Coronayı hiçe saydılar! 3 bin 150’şer lira ceza kesildi

    Coronayı hiçe saydılar! 3 bin 150’şer lira ceza kesildi

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    55 yaşındaki KOAH hastası coronayı yendi!

    55 yaşındaki KOAH hastası coronayı yendi!

    Sıradaki Haber