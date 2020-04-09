09.04.2020 - 16:53 |
Günün Menüsü: 9 Nisan 2020 Perşembe
Günün menüsü için ne pişireceğinize karar veremiyorsanız sizin için nefis tariflerimiz var. İşte 9 Nisan akşamı için günün menüsü!
9 Nisan günün menüsünde sizler için nefis mercimek çorbası, ev yapımı pizza, fast food restoranlarının vazgeçilmezi coleslaw salatası ve son günlerin popüler tatlısı ağlayan kek var. Afiyet olsun!
Günün çorbası: Mercimek çorbası
Günün ana yemeği: Ev yapımı pizza
Günün salatası: Coleslaw salatası
Günün tatlısı: Ağlayan kek