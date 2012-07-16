Ramazan sultanı Güllaç tarifi

Güllaç için ana malzeme güllaç yufkasıdır. Bu yufkaları marketlerde kolayca bulabilirsiniz. İşte Güllaç yapılışı:



Malzemeler



18 adet güllaç yufkası

8 bardak süt

5 bardak şeker

1 bardak çekilmiş ceviz

İsterseniz az da olsa gül suyu

2 adet olgunlaşmış nar



Yapılışı:



Sütü şekeri karıştırın ve kaynatın.Yufka yapraklarını tek tek sütle ıslatın.Yarısının ortasına ceviz içi dökün. Kalan yufkaları ıslatarak üzerine koyun.Üzerine kalan sütü dökün. Soğutup üstüne nar tanelerini döküp servis yapın.



Dilerseniz nar ve cevizi yaprakların arasına da koyabilirsiniz.



Afiyet olsun!