Ramazan'da bu yollara dikkat

Uzmanlar, bayram tatillerinin ilk ve son günlerinde trafik kazası sayısının arttığını belirterek, tatilin ilk ve son günü yola çıkılmamasınıönerdiler.

BU YOLLARA DİKKAT

Trafik Güvenliği Vakfı Başkanı Ekrem Bulgun, Türkiye’deki yaklaşık 65 bin kilometrelik karayolunun yüzde 40’ının güvenli olmadığını savundu. Bulgun, trafik kazalarının sürücü hatalarının yanı sıra karayollarındaki altyapı eksikliğinden de kaynaklandığına dikkati çekti.

Sürücülerin, "kara nokta" diye tabir edilen trafik kazasının yoğun olduğu güzergahlarda daha dikkatli olmasını isteyen Bulgun, daha önce belirledikleri 486 kara noktadan büyük bölümünün iyileştirildiğini ancak çok tehlikeli bazı yollarda düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Trafik Güvenliği Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, "kara nokta" diye tabir edilen kaza potansiyelinin yüksek olduğu yolların bazıları şöyle:

-Gümüşhane-Bayburt yolunun Pirahmet kavşağı

-Yakakent-Samsun yolunun 2. kilometresi

-Çorum-Samsun yolunun Mecitözü 1 ve 2. kavşağı

-Çorum-Ankara yolunun 15. kilometresi

-Düzce-Akçakoca yolunun 16 ve 20. kilometreleri

-E-80 karayolu Tosya-Ilgaz arası

-TEM Otoyolu İzmit çıkışı

-TEM Otoyolu Bolu dağı tüneli giriş ve çıkışı ile tünel viyadüğü

-Sakarya’daki Karasu Kavşağı

-D-130 Karayolunun Değirmendere-Karamürsel arası Gonca rampası mevkisi,

-Karamürsel-Altınova yolunun 5. ve 6. kilometreleri

-Çiftlikköy Merkez kavşağı

-İzmit Otogar kavşağı

-Pamukova-Bilecik yolunun 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 44, 45 ve 46. kilometreleri

-Bilecik’teki Yenişehir kavşağı

-Bilecik-Bozüyük yolunun 11, 14, 15 ve 24. kilometreleri

-İzmir’deki Ambarlı kavşağı

-Yatağan kavşağı

-Afyonkarahisar çevre yolu köprülü kavşağı, Sandıklı yol ayrımı

-Afyonkarahisar-Antalya yolunun Kızılören kavşağı

-Bodrum Torba kavşağı

-Antalya-Alanya yolu

-Küçükkuyu-Edremit yolunun 2. kilometresi

-Zonguldak-Ereğli arasındaki Kepez yolu

İSTANBUL’DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YOLLAR



Boğaziçi köprüsü giriş çıkışı, D-100 Karayolu Cevizlibağ BP Benzin İstasyonu girişi, Haliç Köprüsü giriş çıkışı, Okmeydanı ve Çağlayan güney yolu, Mecidiyeköy viyadük üstü, Esentepe köprü altı, D-100 Karayolu Fidanlık mevkisi,

Çobançeşme Küçükçekmece arası, Küçükçekmece askerlik şubesi önü, Sahil yolu ile Harem-Kozyatağı arası. Bağdat Caddesi, Ümraniye yeni Şile TEM yolu, Havalimanı B kapısı ile Askeri Havalimanı kavşağı arası, Çiçekçi ışıklı kavşak ile Polis Okulu ışıklı kavşak arası, Kısıklı Caddesi, Libadiye Caddesi, Mahir İz Caddesi, Ali Paşa Caddesi, Kayışdağı Caddesi, Avcılar D-100 Güney ve Kuzey yollar, Atatürk Caddesi, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ve Pendik Dolayoba Caddesi

ANKARA’DA SIK KAZA YAPILAN YOLLAR



Eskişehir yolunda Söğütözü mevkisi, Maliye noktası civarı ile 75. kilometredeki Refik Cesur Işıklı kavşağı civarı. İstanbul yolunda Gimat köprüsü ile Ayaş yol ayrımı arası. Konya yolunda Ahlatlıbel İncek girişi, Gölbaşı

kavşağı. Samsun yolunda otoban çıkışı ile Çalışkanlar mevkisi arası. Esenboğa yolunda 8-18. kilometreler arası Çankırı yol kavşağına kadar olan kesim, Ayaş Batıkent-Çevre yolu kavşağı ile Çevre yolu Organize Sanayi Sitesi kavşağı arası ve Cetin Emeç Bulvarı büyükşehir köprülü kavşağında sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.



İzir’de ise Aliağa-Dikili istikametinde altyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin özellikle gece dikkatli olmaları isteniyor.



"BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA HIZ YAPMAYIN"



İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Yayla ise sürücüleri özellikle bölünmüş yolda hız yapmamaları konusunda uyardı.



"Duble yol" diye bilinen bölünmüş yolun, karşıdan gelen trafiği ortadan kaldırdığı için güvenli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yayla, "Ancak, bu seferde karşımıza hız faktörü çıktı. Sürücüler, bölünmüş yolda hız yapıyor. Bölünmüş

yollar yeniden projelendirilmedi, eski yola uydurularak yapıldı. Dolayısıyla sürücüler, eski hız ölçülerine göre hesaplanmış virajlarda savrularak kaza yapıyorlar" diye konuştu.



Prof. Dr. Nadir Yayla, bazı yollarda işaretlemenin yeterli yeterli olmadığını mıcırlı yolların da sürücüler için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

SÜRÜCÜLERE ÖNERİLER



Prof. Dr. Nadir Yayla, bayramda yola çıkacak sürücülerin kavşaklarda, tepe üstlerinde, akaryakıt istasyonlarının giriş ve çıkışları ile yerleşim yerlerinde daha dikkatle olmasını istedi. Yayla,, istatistiklere göre, sabırsızlık ve yorgunluktan dolayı yolculuğun sonuna doğru, varılacak noktalara yakın yerlerde daha çok kaza yapıldığını kaydetti ve sürücüleri uyardı.



Prof. Dr. Nadir Yayla, bayramda yola çıkacak sürücülere şu önerilerde bulundu:



"Araçla ilgili eksiklikler giderilmeli. Lastiklerin aşınmamış, hava basıncının kontrol edilmiş olması gerekli. Aracın ışık ve silecek sistemi ile arka cam ısıtıcısı kontrol edilmeli. Araçta bulundurulması gerekli ilk yardım çantası, zincir, çekme halatı ve yangın söndürme cihazı kontrol edilmeli. Alkollü, uykusuz ve yorgun halde araç kullanılmamalı. Her 2 saatte bir kısa molalar verilmeli. Araçtaki herkes emniyet kemeri takmalı. Aracın arka camının önüne fren yapıldığında fırlayabilecek ağır cisimler bırakılmamalı. Araç belirlenen hız sınırlarının üzerinde kullanılmamalı. Hız, hava, yol ve trafiğin durumuna göre ayarlanmalı. Araca taşıma sınırı üzerinde yük ve yolcu alınmamalı.



Öndeki araç, hızın yarısı kadar mesafeden takip edilmeli. Sollama kurallarına dikkat edilmeli. Trafik işaretlerinin ikaz ve anlamlarına uyulmalı." Prof. Dr. Yayla, viraj, tepe üstü, köprü girişleri, görüşü engelleyen sisli ve yağışlı hava şartlarında ve güvenli geçiş yapılamayacak dar yol kesimlerinde öndeki aracın geçilmemesi gerektiğini belirtti. Nadir Yayla, şehir içi geçişlerde yayalara dikkat edilmesini istedi.

KENDİNİZİ TEST EDİN



Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfı (TÜTEV) uzmanları, hazırladıkları testle sürücüleri değerlendiriyor. Vakfın internet sitesinde yayınlanan testte sürücülerin "iyi ve güvenli bir şoför" olabilmesi

için cevaplandırmaları gereken sorular da şöyle:

-Sürücü koltuğunda yolculuk anında dostlarınızın yaptığı sohbete siz de katılıyor musunuz?

-Ön koltukta oturan kişi ara sıra sağ ayağını aniden geriyor, ellerini konsola dayamak zorunda kalıyor, sonra da dönüp size doğru bakıyor mu?

-Fren yaptığınız zamanlarda, yolcular hep içini çekiyor, virajlarda, ellerinde olmadan kapılara doğru yaslanıyor ve tutunacak yer arıyorlar mı?

-Seyir halindeyken yolcular öndeki araçlara bakıyor her sollama yaptığınızda, geçtiğiniz araca dönüp bakıyorlar mı?

Sizi geçen araçlarının sürücü veya yolcuları dönüp size bakıyorlar mı?

-Durduğunuzda, arabadakiler derin bir nefes alıyor, bir daha sizin kullanacağınız araca binmekten çekiniyor mu?

Yola çıktığınızda etraftan el kaldıranlar, hayretle bakanlar oluyor mu?

Sorulardan bir tanesinin bile cevabının (evet) olması, sizin çok