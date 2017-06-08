Ramazan'da dikkat edilmesi gereken beslenme önerileri

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, iftarın iki küçük ana öğün şeklinde yapılmasının sağlık açısından önemine dikkat çekerek “Sahurla birlikte günde toplam 3 öğün beslenilmesi yeterli olacaktır” dedi

Ramazan bu yıl sıcak ve uzun yaz günlerine denk geldi. Bazı bölgelerde yaz hala tam olarak kendini hissettirmese de sahurla iftar arasında geçen zamanın uzunluğu inkâr edilemez bir gerçek.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Yard. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, Ramazanda beslenmeye ilişkin önerilerde bulundu.

Saati ve Besinleri Ayarlayın, İyileşin

Sıcak ve uzun günlere denk gelen Ramazan süresince beslenmenin ve sıvı alımının genel sağlık üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Binnur Okan Bakır, şunları söyledi:

“Bu süreçte tercih edilecek yiyecekler ve içecekler, gün içinde yaşam kalitemizi etkilediği kadar, kan şekerimiz, tansiyonumuz ve kolesterol değerlerimiz gibi metabolik göstergelere de etki edebilmektedir. Önerildiği şekilde saat düzeni oluşturan ve besin tercihinde bulunan bireylerde diğer aylara kıyasla çok daha iyi metabolik sonuçlar alındığı, kan şeker ortalamaları ve kolesterol değerlerinin de iyileştiği gösterilmiştir.”

Mutlaka Sahura Kalkın

Binnur Okan Bakır, Ramazanda beslenmeye ilişkin şu önerilerde bulundu:

• Sahura kalkılarak oruç tutun.

• İftarı, iki küçük ana öğün şeklinde yapın.

• İftar sonrasında kılınacak teravi namazı veya 30 dakikaklık yürüyüşler hem kan şeker dengesi hem de ağırlık yönetimi için fayda sağlar.

• Geç yatan bireyler, iftardan 2 ila 3 saat sonra da ara öğün yapmalı.

• Erken yatan ve sahura kalkan bireylerde, sahurla birlikte günde toplam 3 öğün beslenilmesi yeterlidir.

• Öğünlerde hem besin öğesi, hem posa (lif), hem de sıvı alımına katkıda bulunacak besinleri seçin.

• Turşu, salamura gibi çok tuzlu yiyeceklerden, kızartma, kavurma gibi çok yağlı besinlerden ve sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünlerinden kaçının.

• Sahurda yumurta ve yeterli miktarda çok tuzlu olmayan peynir; sıvı içeriği yüksek olan domates, salatalık, biber gibi sebzeler; karpuz gibi meyveleri tercih edin.

• Eğer kuru veya taze meyve tüketecekseniz, ekmeği azaltın.

• Gün boyu kan şekerini dengelemeye yardımcı olması için ekmeği işlenmemiş, tam taneli tahıllılardan tercih edin.

• İkiye böleceğiniz iftarda önce, çok abartmadan hurma, zeytin, peynir ve tam taneli ekmek ile iftariyelikler tercih edin veya çorba ile birlikte salata ve yoğurt tüketin. İkinci kısımda ise haşlanmış, fırın veya ızgara olarak pişmiş et, tavuk veya balıkla beraber, salata ve sebze yemekleri yenebilir.

• Yine iftarda meyve tüketimi yapacaksanız ekmek tüketimini sınırlandırın.

• İftardan 2-3 saat sonra ara öğün yapılacaksa, bu öğünde mevsim meyve ve sebzeleri ile birlikte protein ve kalsiyum açısından zengin olan süt, yoğurt, peynir gibi besinleri tercin edin.

• İftar ile sahur arasında en az 8-10 su bardağı su için.

