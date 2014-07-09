Ramazan'da gelen sorular şaşırtıyor!

Büro görevlileri, kendilerine gelen 'Evime çok misafir gelmemesi için, dükkanımı erken kiralamak için hangi duayı okumalıyım, kız arkadaşımla yakınlaşmak orucu bozar mı?' gibi soruları cevaplandırmaya çalışıyor.



Ramazan ayında vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 7 gün 24 saat büroda nöbet tutan Alo Fetva Hattı çalışanları, gelen sorular karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tekirdağ İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Osman Kılıçoğlu, Alo Fetva Hattı'na gelen sosyal içerikli soruların başında genel olarak boşanma sorularının geldiğini, dönemlere göre soruların değiştiğini, Ramazan ayında ise çok ilginç sorularla karşılaşıldığını belirtti. Bayanlardan daha çok kozmetik ürünleri ile ilgili sorular geldiğini dile getiren Kılıçoğlu, "Güneş kremi orucu bozar mı, epilasyon yaptırmak orucu bozar mı gibi sorular çok sık soruluyor. Diş tedavileri orucu bozar mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Arı sokması orucu bozar mı diye gelen ilginç sorular da var. Son günlerde özellikle migren hastalarının sorularıyla karşılaşıyoruz. Sahil kesiminde yaşamamız sebebiyle denize girmek orucu bozar mı sorusunu sık sık duymaya başladık. Rüya tabirleri ile ilgili gelen soruları cevaplamıyoruz. Alo Fetva Hattı rüya tabirleri hattı değildir. Hurafelerle ilgili sorular alıyoruz. Baykuş ötmesi uğursuzluk mudur sorusunu soran oldu. Evine çok sık misafir gelmemesi için hangi duayı okuması gerektiğini soran var. Kiraya verdiği dükkanını daha erken kiralayabilmek için hangi duayı okuması gerektiğini soranlar bile var" dedi.



"BİLİNMESİ GEREKEN KONULARIN BİLE BİRBİRİNE KARIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SORULAR VAR"



Kılıçoğlu, günlük yaşamda dini yaşantıda öncelik sıralamasına alınması gereken konuların bile ne kadar birbirine karıştırıldığını gösteren sorularla karşılaştıklarını belirtti. Ramazan'da kız arkadaşı ile yakınlaşan bir gencin bu yakınlaşmanın orucu bozup bozmadığını sorduğunu söyleyen Kılıçoğlu, "Halbuki burada aralarında nikah veya evlilik olmadan yaşadıkları yakınlaşmanın zina olduğunu sorgulamadan bu durumun orucu bozup bozmadığının sorulması bize çok ilginç geliyor" diye konuştu.