Ramazan'da gıda güvenliği uyarısı!

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ertek, yaptığı açıklamada, güvenli gıda tüketiminin ramazan boyunca daha büyük önem kazandığını belirterek, buna yönelik tedbirlerin satın almadan tüketime kadar her aşamada göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Satın alınan gıdaların ambalajlarının bozulup yırtılmamış olduğuna dikkat edilmesi, etiketlerdeki Tarım Bakanlığınca verilen üretim izninin tarih ve sayısı, üretim ya da son kullanma tarihi, üretici firmanın adı ve adresi, içerik bilgileri, miktar ve fiyat bilgilerinin incelenmesinin önem taşıdığını bildiren Ertek, alışverişin sonunda satın alınması gereken, çabuk bozulabilen et, tavuk, balık gibi gıdaların çiğ gıdalarla temasının önlenmesi, bunların sıcak havalarda en fazla 1, normal zamanda ise en fazla 2 saat içinde buzdolabına yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ertek, "Donmuş gıdalar alışverişin sonunda alınmalı, çözünmemiş olduklarına dikkat edilmeli ve en kısa zamanda dondurucuya yerleştirilmelidir. Kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü ve çiğ sütten yapılmış, olgunlaştırılmamış peynir satın alınmamalı, pastörize veya sterilize süt tercih edilmelidir" diye konuştu.

Kırık, çatlak ve kirli yumurtalarla şişmiş, hasar görmüş, paslanmış veya çentikli konservelerin satın alınmaması gerektiğini kaydeden Ertek, konserve kutularındaki bu görünümün, gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler için uyarı işaretleri olduğunu bildirdi.

Besinlerin saklanması ve depolanması sırasında da gerekli özenin gösterilmesinin önemine işaret eden Ertek, şunlara dikkati çekti: "Tahıl, kuru baklagil, şeker gibi kuru gıdalar karanlık, kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. 1-2 gün içinde tüketilmeyecek et, tavuk ve balık, birer yemeklik miktarlarda ve yassı bir şekilde paketlenmiş olarak dondurulmalıdır. Çözdürme işlemi buzdolabında yapılmalı, çözdürülmüş gıdalar yeniden dondurulmamalıdır. Tüketilmemiş et yemekleri buzdolabında 1-2 günden, etsiz yemekler ise 3-4 günden fazla bekletilmemelidir. Bu yemekler tüketilecek kadarı ısıtılmalı, sebze yemekleri günlük pişirilmelidir. Özellikle iftarda tüketilen yemekler sahura kadar oda ısısında tutulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından kaçınılmalıdır."

Ertek, kıyma, küçük parça et ve balıkların buzdolabının alt kısmında 1 günden, büyük parça et, salam ve sosisin 2-4 günden, pastörize sütün 1-2 günden, yumurtanın da 2 haftadan fazla bekletilmemesi gereğini vurguladı.

Güvenli gıda tüketimi bulaşıcı hastalıklardan korunmada önemli bir yer tuttuğu için hazırlama, pişirme ve servis aşamasında dikkat edilmesi gerekenler bulunduğunu anlatan Ertek, şu uyarıları dile getirdi: "Meyve ve sebzeler akan su altında iyice yıkanmalı, gerekirse yıkamafırçası kullanılmalıdır. Çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra eller yıkanmalıdır. Yemek hazırlama aşamasında, çiğ et ve tavuk kesme ve doğramada kullanılan mutfak aletleri yıkanmadan, çiğ tüketilecek sebze ve meyve ile temas ettirilmemelidir."

Uygun sıcaklık ve sürede pişirilmeyen hayvansal gıdaların sağlık için tehlike yarattığını ifade eden Ertek, "Bozulduğundan kuşkulanılan gıdalar tüketilmemeli, tüketilmemiş yemekler yeniden tüketilirken 75 dereceye kadar ısıtılmalıdır. Küflenmiş gıdalarla temizliğinden kuşku duyulan sulardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.