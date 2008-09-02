Ramazanda kiloya dikkat

Besleme ve Diyet Uzmanı Merve Tanşi, ramazan ayında tutulan oruçla birlikte beslenme şeklinin ve öğün sayısının değişmesi nedeniyle kilo almaya yol açtığını belirterek, uyardı.



Tanşi, oruç tutanların gün boyu fiziksel aktivitelerinin azaldığını, aynı zamanda uzun süre aç kalınması nedeniyle metabolizma hızının düştüğünü söyledi. Tanşi, metabolizma hızının düşmesi, azalan aktivite, hızlı yemek yeme ve alınan fazla enerjinin kilo artışına neden olduğunu kaydetti. Diyetisyen Tanşi, aynı zamanda hızlı yemek yeme ve gereğinden fazla enerji alma durumunun bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. İftarda kan şekerinin düşük olması ve yemeklerin hızlı bir şekilde iyice çiğnenmeden yenmesiyle, gerekenden fazla enerji alındığını belirten Tanşi, “Reflü, şişkinlik, kabızlık, halsizlik gibi sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.

SAHURA KALKMAYI İHMAL ETMEYİN

Besleme ve Diyet Uzmanı Merve Tanşi, sahura kalkmamanın, sahurda fazla miktarda ve yağlı besin tüketmenin, iftarda hızlı ve gereğinden fazla yemek yemenin, su tüketimini azaltmanın ramazan ayında sıklıkla yapılan hatalar olduğunu belirtti. Tanşi, “Sahura kalkmayıp yatmadan önce bir şeyler yiyerek oruç tutmak yapılan yanlışlar arasındadır. Bu durumda ertesi gün açlık süresinin uzamasıyla kan şekerinde, tansiyonda ve metabolizma hızında düşüş olmakta buna bağlı çarpıntı, terleme, halsizlik, isteksizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi durumlar görülmektedir. Bu durumları göz önünde bulundurarak sahura kalkmayı asla ihmal etmemeliyiz. Sahura kalkmak kadar sahurda yediklerimiz de önemli” diye konuştu.

SAHURDA PROTEİNLİ GIDALAR TÜKETİN

Sahurda yağlı ve ağır besinlerin tüketilmesinin vücuttaki yağ oranının artmasına neden olacağına dikkati çeken Tanşi, sözlerini şöyle sürdürdü:“Şeker içeriği yüksek besinleri tüketmek, kan şekerinde hızlı yükselme ve düşmelere, ertesi gün daha çabuk acıkmaya neden olacaktır. Sahurda protein kaynağı olan süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi besinleri tüketmeye özen gösterilmelidir. Bu besinler hem kan şekerini dengeleyecek hem de tok kalmayı sağlayacaktır. Sahurda süt, peynir, ceviz veya zeytin, domates, salatalık, kepekli ekmek gibi kahvaltılık besinlerin veya çorba, yoğurt, meyve gibi hafif besinlerin tüketilmesi uygundur.”