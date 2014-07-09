Ramazan'da lezzetli iftar sofraları

Açıldığı günden bu yana bölgesine değer kazandıran Silence İstanbul & Convention Center; Ramazan Ayı’nda da misafirlerine kaliteli ve keyifli hizmet sunmaya devam ediyor. Birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan Ayı’nda Silence İstanbul Hotel & Convention Center; ödüllü aşçıların elinden çıkma zengin iftar menüsü ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle misafirlerine keyifli iftarlar yaşatmayı amaçlıyor.

Sevdikleriyle birlikte huzurlu ve kaliteli bir ortamda iftar yapmak isteyenler ya da iş çevrelerini iftar davetlerinde ağırlamayı arzu eden şirketlere Silence İstanbul Hotel & Convention Center’da bir araya geliyor.

Silence İstanbul Hotel & Convention Center’da; Türk musikisinin huzur veren melodileri, Ramazan Ayı’nın gelenekselleşmiş eğlenceleri, zengin iftar menüsü ve etkileyici sunumlarla dolu bir iftar geçirmek isteyenler 59 TL’lik fiyatlardan yararlanabilecekler.

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