Ramazanda Maydanoz ve Nane Yiyin!

Universal Alman (Taksim) Hastanesi Diş Hekimi Senem Sucu “Ağız kokusunu önlemek için iftardan sahura yediklerimize dikkat etmek gerekiyor. Maydanoz ve nane yemek gün boyunca ağız kokusunu engelleyeceği gibi mideyi ferahlatacaktır” diyor.



Türkiye’de her 5 kişiden birinde mide ekşimesi (reflü) olduğuna dikkatleri çeken Universal Aksaray Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Murat Akaydın ise “Ramazan süresince reflüyü artıran gıdalardan, acı ve baharatlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden ve kahveden özellikle kaçınılmalı” diyor.



“Sahurdan hemen sonra dolu mideyle yatmayın”



Sahurda yemek yenildikten hemen sonra yatılması, devam eden mide ve ağız hareketleri nedeniyle, ağız içi asit dengesini bozarak bakteri üremesine sebep olurken reflüyü de tetikliyor. Universal Hastaneler Grubu hekimleri uyarıyor.



“Ramazanda ağız sağlığına ekstra özen gösterin; şekerli yiyeceklerin tüketimini azaltın”



Ramazan süresince ağız sağlığına normalden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Universal Alman (Taksim) Hastanesi Diş Hekimi Senem Sucu “Şekerli yiyecekler ve asitli içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Yemeklerden sonra diş, dişeti, dil üstü, dilaltı, yanak içi bölgeleri dikkatlice temizlenmelidir. Diş ipi kullanımı ihmal edilmemeli, tuzlu su veya antiseptik gargara gibi yardımcı ürünler de kullanılmalıdır. Oruç süresindeki ağız kuruluğu ise dişlerde temizleyici etkisi olan tükürük miktarının azalmasına neden olduğundan, gün içinde ağız suyla çalkalanabilir. Özellikle sahurda baharatlı yemekler; soğan, sarımsak gibi koku yapma olasılığı yüksek besinler yerine, maydanoz, nane gibi hem ağız hem de mideyi ferahlatacak besinler tercih edin” diyor.



“Yatarken fazladan birkaç yastıkla başınızı yüksekte tutun”



Yeni mide kanaması geçirenlerin, ciddi ülseri olanların ve mide kanseri gibi nedenlerle operasyon geçirenlerin ve düzenli ilaç almaları gereken hastaların oruç tutmamaları gerektiğine dikkatleri çeken Universal Aksaray Hastanesi Genel Cerrahi Op. Dr. Murat Akaydın “Uzun saatler aç kaldıktan sonra büyük porsiyonlarla iftar yapmanın reflü hastaları için sakıncaları büyük. Hem iftar hem de sahurdan sonra en az 2 saat yatmayın. Reflüyü tetikleyecek acı ve baharatlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden ve kahveden özellikle kaçının. Yatarken fazladan birkaç yastıkla başınızı yüksekte tutun” diyor.