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    30.06.2014 - 11:29 |

    Ramazanda meyan kökünü sofralardan eksik etmeyin!

    Dr. Ömer Coşkun, vücudun su tutma kapasitesini dengeleyen meyan kökünün ramazan ayı boyunca sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyledi.

    Ramazanda meyan kökünü sofralardan eksik etmeyin!

    Meyan kökünün kullanılmasının oruç tutan vatandaşlar için iyi olacağını ifade eden Dr. Coşkun, “Meyan kökü özellikle ramazan ayında tüketildikçe günlük vücudun su tutma kapasitesini dengeler. Bu yüzden meyan kökünü özellikle ramazan ayında tavsiye ediyoruz” dedi.

    Dr. Coşkun, meyan kökünün susuzluğun yanı sıra hazımsızlığa da iyi geldiği aktararak, “Ramazan ayı boyunca donatılan sofralarda ister istemez yemeği fazla kaçırıyoruz. Tamda bu noktada meyan kökü girmeli araya. Sofralarımızdan özelikle ramazan ayı boyunca eksik etmemeliyiz. Asitli içeceklerden ziyade meyan kökü şerbeti tüketilmesi tercih edilmelidir. Aynı zamanda meyan kökü şerbeti yaz aylarında harareti alır” diye konuştu.

    Meyan kökünün 6 saat demlenerek kullanılabileceğini kaydeden Dr. Ömer Coşkun, yazın buz dolabında tutularak soğuk da tüketilebileceğinin altını çizdi. Coşkun, çayına farklı bir tat vermek için tarçın veya nane, acı gelirse de içine bir çay kaşığı bal ekleneceğini söyledi.

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