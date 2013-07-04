Ramazan'da minareler ışıl ışıl olacak

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Mahya Atölyesi'nde ramazan ayı için hazırlanan mahyalar, camilere asılmaya başlandı.



Mahya ustası Kahraman Yıldız, Sultanahmet Camisi minaresinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahyaların, ilk teravih namazının kılınacağı 8 Temmuz'da yanmaya başlayacağını söyledi.



Bu yıl ramazan ayında İstanbul'da 5 camiye mahya asılacağını belirten Yıldız, bu camilerin Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Eminönü Yeni Cami ve Üsküdar Cedid Valide Sultan Camisi olduğunu kaydetti.



Yıldız, "Mahyalar, ramazan ayı boyunca her hafta değiştirilecek. Yani ramazanda camilere 4 ayrı mahya asılacak. Bugün 'Merhaba Ya Şehri Ramazan' diyerek, Sultanahmet Camisi'nde olacak ilk yazımızı asıyoruz. Üsküdar Cedid Valide Sultan Camis'inde 'Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı', Eminönü Yeni Cami'de 'Ey Oruç Tut Bizi', Süleymaniye'de ' Ramazan Berekettir', Eyüp Sultan Camisi'nde 'Hoşgeldin Mübarek Ramazan' yazılı mahyalar asılacak. Bir de Bursa Ulu Cami'demahya asacağız" diye konuştu.



Ulu Cami'deki mahyada da "Helal Kazan Helal Ye" yazacağını ifade eden Yıldız, "450 yıl önce Fatih Camisi Müezzini Hattat Ahmet Kefeli tarafından Sultanahmet Camisi'ne kandiller asılarak bir yazı yazılmış. Padişahın bu durumu beğenmesi üzerine mahyacılık başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde bütün Selatin camilerinde mahyacılık uygulanmıştır" dedi.



Yıldız, mahyacılığın, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu, ancak geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 elektrik teknisyeninin işe başlatılarak, mahya üzerine yetiştirildiğini sözlerine ekledi.