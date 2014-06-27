Ramazan'da reflü

Reflü; midenin asit ve gıda içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına denir. Hemen herkeste gün boyunca yemek borusuna kısa süreli reflü olur. Bu normal bir durumdur. Ancak reflü olan asit, şikayetlere veya yemek borusunda hasara neden olursa bu duruma reflü hastalığı denir.



Ramazan sindirim sistemi için bir ‘reset’lenme dönemi…



Ramazan, aslında sadece sindirim sistemi için değil tüm vücut için bir dinlenme ve ‘reset’lenme dönemidir. Ancak sadece sindirim sistemi için değil aynı zamanda diğer tüm organ sistemlerinin sağlığını koruması için doğru beslenme bu dönemde daha çok önemlidir.



Gece erken yatıp sahurda uyanıp, yemek yiyip tekrar uyuyarak güne başlanmalı



Ramazanda bilindiği gibi iki öğün vardır. Sahur ve iftar. Bu iki öğünde ne yazık ki yanlış beslenilmekte, ya var olan problemler artmakta veya olmayan yeni problemler ortaya çıkabilmektedir. Olması gereken gece erken yatıp sahurda uyanıp, yemek yiyip tekrar uyumamak, güne başlamaktır. Ancak geç saatlere kadar oturup sahur yemeğini yiyip yatmak gibi pratik bir alışkanlık vardır. İşte problem de burdan kaynaklanmaktadır. Yatar pozisyonda özellikle yemek borusunun mide ile birleşme bölgesinde gevşeklik veya midede fıtıklaşma varsa gıda ve asit ile dolu mideden yemek borusuna reflü olması kaçınılmaz olacaktır.



Sahurda hafif yemekler tercih edilmeli!



Sahurda yemekten sonra yatacaksanız mutlaka hafif zeytinyağlı veya sebze yemekleri tercih etmek uygun olacaktır. Kahvaltı tarzında sahur yapılacaksa mutlaka haşlanmış yumurta olmalıdır. Bu tok tutar ve kaliteli bir protein kaynağıdır. Az tuzlu zeytin ve peynir, beraberinde yeşil biber, salatalık ve maydanoz vb. gibi yeşillik tüketilmelidir. Beyaz ekmek, unlu gıdalar ve reçel gibi şekerli gıdalardan kaçınmak hem kilo alma, hem de bu tür gıdalar insülin salınımını artırdığı için erken acıkma önlenecektir.

Sahurda olduğu gibi iftarda da beslenme konusu son derece önemlidir. İftar sofralarının geleneksel zenginliği, uzun süreli açlıktan sonra yemeğe saldırma isteği ile birleşince tam bir iftar felaketi yaşamak mümkün.



Bir bardak su ve çorba ile iftara başlamak ilk adım olmalı…



İftarda gün boyu sıvı kaybı nedeniyle bir bardak soğuk olmayan su ve çorba ile (mercimek, şehriye,sebze çorbası gibi, salçasız ve baharatsız) başlamak uygun olur. Çünkü likid gıdalar mideden hızlı boşalır ve kan şekerinin erkenden yükselmesine ve mideyi gerilinceye dek doldurmadan tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Sindirimi kolay olan sebze ve zeytinyağlı yemekler tercih edilmeli. Et ve balık, fırında veya ızgarada pişirilmeli. Fırında pişirme soslu terbiyeli, baharatlı değil sebze ilaveli olmalı. Özellikle karabiber başta olmak üzere baharatların, sos, salça, ketçap gibi katlı maddelerinin minimal kullanılması, zeytinyağı ve tereyağının abartılmaması hem sindirimi kolaylaştıracak, hem de reflü gelişmesini önleyecektir.



Ramazan ayının sağlığınıza sağlık katmasını sağlamak elinizde…



Gün boyu hazırlanan yemeklerin hepsinden yiyemedik. Hem sırada tatlı ve meyve de var.

İki sat kadar ara verdikten sonra sütlü tatlı veya bir porsiyon meyve yiyebiliriz. Meyveleri de karıştırmadan yemekte yarar var.

Başta su olmak üzere sıvı alımının yeterli olmasına dikkat etmek gerek. Gün boyu su ihtiyacının karşılanması ve vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlamak için Sahurda ve iftardan itibaren aralıklı olarak yeterli su içilmelidir.



Uzm.Dr. Süleyman URAZ

