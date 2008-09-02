Ramazan'da saldırganlık artabilir

Erciyes Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Eşel, Ramazan ayında oruç tutan insanların enerjilerinin hepsini açlık hissini bastırmak için harcadığını belirterek, “Bütün enerjimizi açlığı bastırmaya harcadığımız için saldırganlık dürtüsünü bastıramayız. Ramazan ayında insanların saldırganlaşmasının nedeni de budur. Özellikle iftara doğru saldırganlık doruk noktasına çıkar” diye konuştu.

Prof. Dr. Ertuğrul Eşel, toplumun stresle baş etme yöntemlerini öğrenmesi gerektiğini belirtti. İnsanın dürtülere karşı kendini tutamayacağını belirten Prof. Dr. Eşel, “Freud'un teorisine göre insanlar enerjisi dış kurallara uyabilmek amacıyla dürtülerini bastırmaya sarf eder. Yani açlık, cinsellik, saldırganlık dürtüleri sosyal yaşamda hazır ve nazırdır. Sosyal bir toplumda yaşayabilmemiz ve insan olabilmemiz için sürekli bu dürtüleri baskı altında tutmamız gerekir. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsak, karnımız acıkır acıkmaz yemek yiyemeyiz. Yemek saatini beklemek zorundayız. Birisine ‘cinsel istek duyduk’ diye ona saldıramayız. Toplumsal kurallar bunu engeller. Sosyal olmak bize kurallara uymayı kazandırmıştır. Dolayısıyla bu bastırma olayı sürekli bir enerji gerektirecektir” dedi.

SALDIRGANLIK ARADAN SIYRILIR

Ramazan ayında oruç tutan insanların enerjilerinin hepsini açlık hissini bastırmak için harcadığını ifade eden Prof. Dr. Eşel, “Dolayısıyla saldırganlık dürtüsü aradan sıyrılıp serbest kalır. Bütün enerjimizi açlığı bastırmaya harcadığımız için saldırganlık dürtüsünü bastıramayız. Ramazan ayında insanların saldırganlaşmasının nedeni de budur. Özellikle iftara doğru saldırganlık doruk noktasına çıkar” diye konuştu. Saldırganlıkla ve öfkeyle baş edebilmek için insanların kendilerine daha çok zaman ayırması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Eşel, şunları söyledi:



“Mesela spor öfkeyi ve saldırganlığı kontrol etmede etkisi kanıtlanmış iyi bir yöntemdir. Sosyal çevre ve arkadaşların olması, onlarla bir takım etkinlikler yapmak saldırganlığı azaltır. Bazı insanlar Ramazan ayında öfkelerini bastıramıyorlar. Deli gibi otomobil sürüp, insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu tip insanların başkalarına vereceği zarar daha büyük olacağından, mümkünse öfkeli ve saldırgan tipler oruç tutmasın. Tabi bu benim kişisel fikrim.”