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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazanda sulu ve hafif yemekler tüketin
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    02.09.2008 - 10:43 |

    Ramazanda sulu ve hafif yemekler tüketin

    Diyetisyen Esma Birkol, rahat bir ramazan geçirmek için sulu ve hafif yemeklerin tüketilmesini tavsiye etti, aksi taktirde yenen ağır yemeklerin reflü ve gastrite yol açacağını söyledi.

    Ramazanda sulu ve hafif yemekler tüketin

    Ramazana özgü farkli yemek kültürünün olduğunu belirten diyetisyen Esma Birkol, “Yaklaşık 12 saat dinlenmeye çekilen mideye aniden yüklenmek sindirim sorunlarına neden olabilir, oruç hafif yiyeceklerle açılmalı. Ramazanda kişinin tatlı ihtiyacı artabilir, bu gereksinim sütlü tatlılar yenilerek giderilebilir” dedi.

    Gün boyu aç kalındığı için şekerin düştüğünü ve bundan dolayı hissedilen açlık nedeniyle, besinlerin iyi öğütülmeden, büyük parçalar halinde yutulması durumunda midenin daha fazla çalıştığını ve hazmetme süresinin uzadığına dikkat çeken Birkol, şunları söyledi:“Mide asidinin ağza gelmesi reflü ve gastrit gibi hastalıklara neden olabiliyor.”

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