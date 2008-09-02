Ramazanda sulu ve hafif yemekler tüketin

Ramazana özgü farkli yemek kültürünün olduğunu belirten diyetisyen Esma Birkol, “Yaklaşık 12 saat dinlenmeye çekilen mideye aniden yüklenmek sindirim sorunlarına neden olabilir, oruç hafif yiyeceklerle açılmalı. Ramazanda kişinin tatlı ihtiyacı artabilir, bu gereksinim sütlü tatlılar yenilerek giderilebilir” dedi.

Gün boyu aç kalındığı için şekerin düştüğünü ve bundan dolayı hissedilen açlık nedeniyle, besinlerin iyi öğütülmeden, büyük parçalar halinde yutulması durumunda midenin daha fazla çalıştığını ve hazmetme süresinin uzadığına dikkat çeken Birkol, şunları söyledi:“Mide asidinin ağza gelmesi reflü ve gastrit gibi hastalıklara neden olabiliyor.”