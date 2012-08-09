Ramazanda susuz kalmayın

Sağlıklı bir insanın günde 2- 2,5 lt. su tüketmesi gerektiğini vurgulayan dyt. Hayrettin Mutlu İftar ve sahur arasında yeterli sıvı tüketimi, vücudun su ve elektrolit dengesinin korunmasını sağlar dedi. Mutlu, iftarın hemen ardından başlayıp her saat başı 2 bardak su içilmesinin günlük yeterli sıvı alımını sağladığını söyledi.



Ramazan ayında gün boyunca susuz ve aç kalan vücudun, iftar ile başlayan beslenme sürecinde çok yorulmaması gerektiğini söyleyen Hayrettin Mutlu, en önemli konunun sıvı alımını çoğaltmak olduğunu belirtti. Su dışındaki sıvı alım kaynağı olarak süt- yoğurt besin grubu, sebze ve meyveler gösteriliyor. Fazla kahve, çay ve asit içerikli içeceklerin yerine taze sıkılan meyve suyu ve komposto tercih edilmesi gerekmektedir uyarısında bulunuyor.

Ramazan ayı süresince gün boyu su alınmaması yüzünden vücut suyunda azalma görülür. Bu durumun orucun ilk günlerinde en belirgin şekilde ortaya çıktığını söyleyen Hayrettin Mutlu ‘ Sıvı alımının gün içinde ani bir şekilde kesilmesi özellikle ilk haftada etkisini çok fazla gösterir. Ardından vücut gün içerisinde sıvı alınmamasına karşı önlemini almaya başlar ‘ açıklamasında bulundu. Mutlu, İftar ile sahur arasında alınacak yeterli miktarda su ile vücut kendi dengesini kurar dedi.