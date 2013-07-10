Ramazanda tarihi camilere ilgi arttı

Hz. İsa'nın havarilerine ait mezarların da bulunması nedeniyle hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar açısından önemli sayılan ve Anadolu'nun "ilk camisi" özelliğini taşıyan Habib-i Necar Camii ile Memlüklüler döneminden kalan Ulu Cami, restorasyonları tamamlanarak Ramazan'da ibadete hazır hale getirildi.



Hz. Ömer döneminde Şam Valisi Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilmesinin ardından İslam topraklarına katılan Antakya'da, 633 yılında inşasına başlanarak 638 yılında ibadete açılan Habib-i Neccar Camii, Ulu Cami ile Ramazanda en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.



Hatay Müftü Vekili Mehmet Emin Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları tamamlanan ve ibadete hazır hale getirilen tarihi camilerin Ramazan boyunca 24 saat ibadete açık tutulacağını söyledi.



İki caminin de kentte yaşanan depremlerin ardından tadilat gördüğünü ifade eden Okuyucu, son dönemde ise mevzuata bağlı kanılarak yeniden yapılan restorasyonla tarihi dokuya uygun hale getirildiğini vurguladı.



Son çalışmada camilerin avlusu, minaresi, medrese ve türbelerinin halka açıldığını belirten Okuyucu, engelli vatandaşların camileri rahatça kullanabilmesi için de rampa yapıldığını kaydetti.



Kentteki tüm camilerin temizlik ve bakımının titizlikle yerine getirildiğini vurgulayan Okuyucu, öğle ve yatsı namazlarından önce vaaz programı düzenlendiğini, 9 camide hatimle teravih kılındığını söyledi.



Okuyucu, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif’in tarihi Habib-i Neccar Camii'nde ziyarete açılacağını da sözlerine ekledi.