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    11.07.2013 - 10:40 |

    Ramazan'da Ulucami

    Bursa'nın 6 asırlık ibadethanesi tarihi Ulucami'de Ramazan ayı hareketliliği yaşanıyor.

    Ramazan'da Ulucami

    Ramazan ayı boyunca altın sesli hafızların okudukları mukabeleler ilgi görüyor.Ülkenin dört bir tarafından şehri ziyarete gelenler ilk olarak Ulucami'ye uğrarken, tarihi yapıdan birçok resim ve görüntü çekerek bilgi alıyor.

    Caminin 2 metre kalınlıktaki kolon ve sağlamlığının sırrı çözülemeyen duvarları üzerine işlenen Arapça hat yazıları ziyaretçileri büyülerken, Ramazan ayı boyunca her gün belirli saatlerde gelen 100 kişilik grup hafızların yanık sesinden dinledikleri Kur'an-ı Kerimi mushaflardan takip ederek 'mukabele' yapıyor. Bazı okuma bilmeyen vatandaşların da güzel sesli hafızların okudukları mukabeleyi huşu içinde dinlemeleri dikkat çekiyor. Bir köşeye çekilerek kendi halinde ibadet etmek için de çok uygun bir ortama sahip olan caminin her köşesinde Kur'an-ı Kerim okunup namaz kılınıyor.

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