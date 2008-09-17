Ramazan'da uyku borçlanmasına dikkat!

Sürekli dikkat ve adaptasyon gerektiren çalışma ortamlarında, oruca bağlı olarak görülen dikkat dağınıklığı, halsizlik, asabiyet, tansiyon ve şeker düşmesi gibi sorunlar özellikle ağır ve tehlikeli iş sahalarında yaralanma ya da ölümle sonuçlanan iş kazalarına sebep olabiliyor. Bu dönemde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları engellemek ve sorunsuz bir ramazan ayı geçirmek için; düzenli olarak edinilen uyku ve belenme şeklini oruç tutarken de aynı şekilde uygulamak, sürekli alınması gereken ilaçları da iftar ve sahur saatleri arasındaki zaman dilimine doğru yerleştirmek yeterli.

Ramazan ayı ve oruca bağlı olarak, ağır ve tehlikeli iş sahalarında yaşanan iş kazaları riskleriyle ilgili, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Derneği (İHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mansur Yurt ve Genel Sekreter Dr. Mert Van’ın görüşlerini aldık.

Ramazan ayıyla birlikte oluşabilecek iş kazası risklerini ;

-Oruca bağlı uzun süreli açlığın yarattığı riskler

-Düzenli alınan ilaçların kullanılmamasının yarattığı riskler,

-Uyku bölünmesine bağlı uykusuzluğun yarattığı riskler, olarak 3 ana başlık altında toplandığının altını çizen Dr.Mansur Yurt;

ORUCA BAĞLI UZUN SÜRELİ AÇLIK RİSKLERİ

Uzun süreli açlığın beraberinde getirdiği en bilinen hastalıklar Hipoglisemi (Kan şekeri düşüklüğü) ve migren dir. Kan şekeri düşüklüğü ise şeker hastası bir kişinin iş kazası ya da trafik kazası yapma riskini arttırmaktadır.

DÜZENLİ ALINAN İLAÇLARIN KULLANILMAMASI RİSKLERİ

Bilindiği üzere pek çok hastalık belki de ömür boyu ilaç kullanımı ile tedavi edilmektedir ki bunlara en iyi örnek hipertansiyondur. Hipertansiyon hastalarının düzenli ilaç almamaları halinde inmeye kadar giden bir risk ile karşı karşıya oldukları tartışmasızdır. Ramazanda oruç tutan ve yüksek tansiyon hastası olan bir kişinin iş ve trafik kazalarına karışma riski büyük oranlarda yükselmektedir

UYKU BÖLÜNMESİNE BAĞLI UYKU BORÇLANMASI

Yetişkinlerde haftalık uyku süresi 56 saat yani günde ortalama 8 saattir. Uykusu çeşitli nedenlerle bölünen ve yeniden doyurucu ve dinlendirirci bir uyku alamayan bir yetişkin çalışma günleri içinde alamadığı uyku saatlerini vücuduna borçlanmaktadır. Buna dünya İş Güvenliği literatüründe “Uyku borçlanması” denmektedir.

Bu şekilde uyku borçlanan bir çalışan bir süre sonra “kronik uykusuzluk” denilen bir duruma ulaşmaktadır ki. Bu duruma ulaşmış bir kişi son derece risklidir. Şöyle ki bu durumdaki bir kişi araç ya da makine kullanırken gün ortasında bir anda spontan uyuklamaya geçebilmektedir. Böyle bir durumda ise iş kazasının olumsuz sonuçlarından etkilenmek kaçınılmaz olacaktır.