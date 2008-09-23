Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat!

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akman yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresi ve izleyen günlerde gıda tüketiminin önemine değindi.

Bayramda mutfak kültürünün de genelde şekerli gıdalardan oluştuğunu ifade eden Akman, "Yapılan ziyaretlerin genelinde şeker ve tatlı ikramı yapılır. Genellikle de hamur tatlıları tüketilir. Bayramda uygulanan bu tür beslenme şekli sağlığımızı tehdit ediyor" dedi.

Ramazan boyunca günde iki öğün beslenilirken (sahur, iftar) bayramın gelmesiyle birlikte öğün sayısının birden arttığını dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Günde tüketilen yiyecek miktarı artmaktadır. Bu yüzden gıda tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Yağ, karbonhidrat ve basit şeker içeriği yüksek olan ağır hamur tatlılarının tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Kendisi tatlı ancak sonuçları ağır olan şekerin çok fazla tüketilmesi durumunda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. İkram edilen şeker ile şekerli yiyecek ve içecekler beslenme düzeninin bozulmasına neden olur"

YEMEK SIK SIK ANCAK MİKTARLAR AZALTILARAK YENMELİ

Oruç tutanların genel olarak daha fazla öğün ve buna bağlı olarak yiyecek tüketimini, enerji, yağ ve tuz alımını artırdığını belirten Akman, şöyle devam etti:

"Bunlara bağlı olarak kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin sağlıkları olumsuz etkilenebilir. Az ve sık sık günde en az 6 öğün şeklinde miktarları azaltarak her besin grubundan alınması ramazan çıkışında beslenme için en doğru olanı. Aksi takdirde halsiz kalındığı gibi aşırı kilo alma durumu da ortaya çıkabilir."

Akman, kişinin öncelikle doktoru kendisi olması gerektiğini, hayatın her aşamasında şeker tüketimine dikkat edilmesini sözlerine ekledi.

