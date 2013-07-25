Sağlık için günde 2 tane!

Türkiye'de Benli, Hudri, Mebrum, Safavi, Faris, Medjoul, Maktum, Ajva, Hallavi, Sukkari, Dayri, Barhi, Emir Hac, Acve türleri çok tüketilen hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Hurmanın lif, glikoz, demir, fosfor, potasyum, sodyum, kalsiyum, B1 ve B2 vitaminleri açısından zengin olduğunu belirten beslenme uzmanları, bu meyveyi sadece Ramazan'da değil, diğer zamanlarda da günde 2 adet yemenin çok yararlı olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, hurmanın yararlarını şöyle sıraladı:



"Kan dolaşımını hızlandıran hurma, kabızlığı önlüyor, kandaki kötü kolesterolü düşürüyor, karaciğer yağlanmasını önlüyor, kolon, göğüs ve rahim kanseri riskini azaltıyor, toksik maddelerin atılımını kolaylaştırıyor, hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor, bağırsak parazitlerini önlüyor."

