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    25.01.2012 - 16:24 |

    Sahurda bir avuç ceviz!

    Çok sağlıklı ve besleyici bir yemiş olan cevizin her hali vücudumuza iyi gelir.

    Sahurda bir avuç ceviz!

    Süper yiyecek olarak adlandırılan cevizin içerisinde bulunan antioksidanlar diğer kabuklu yemişlerde olduğundan çok daha etkili ve E vitamini açısından 15 kat daha zengin.

    Uzmanlar günde 6-7 ceviz yemenin yeterli olacağını ve sizi gençleştireceğini belirtiyor. Hem enerji veren hem de tok tutan cevizi sahurda tükettiğinizde faydasını göreceksiniz.

    Cevizi reçelle, pekmezle ve daha pek çok tatlı çeşidiyle de tüketebilirsiniz.

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