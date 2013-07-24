'Sahurda su yerine bol meyve'

Sahurda çok fazla su içilmesi, boşaltımı hızlandırdığı gibi şişkinlik ve uykunun kaçmasına neden oluyor. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Önder Pamuk, suyu ve diğer içecekleri özellikle iftardan sonra tüketmeyi öneriyor. Vücudun ihtiyacını karşılamak için kilo başına en az 30 mililitre suyun tüketilmesi gerektiğini söyleyen Pamuk, “Sulu gıdalar bolca tüketilmelidir. İftarda en çok dikkat edilmesi gereken konu, tokluk hissinin ilk lokmamızdan yaklaşık 30 dakika kadar sonra başlamasıdır. Bu nedenle iftar bir bardak su, hurma ya da zeytinle açılmalı, ardından bir çorba veya zeytinyağlı hafif bir yemek, ekmek ile devam edilmelidir.” diyor.



İlk atıştırmanın ardından 15-20 dakika ara verilmesi gerektiğini ifade eden Pamuk, bu süre içinde beyin ve mide arasındaki iletişim ile açlık hissinin baskılanacağını belirtiyor. Besinlerin ağızda iyice çiğnenmesi gerektiğini vurgulayan Pamuk, “Izgara ya da fırında buğulama etler, iftar yemeği için ideal besinlerdir. Yemek sırasında içilecek komposto, bağırsak hareketlerini artırır. Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir. İftardan iki-üç saat sonra bir porsiyon mevsim meyvesi veya bir bardak şekersiz bitki çayı tüketebilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.



Sahura mutlaka kalkınması gerektiğini belirten Pamuk, yağ ve tuzlu yiyeceklerin sindirimi zorlaştırarak susama hissini artırdığına dikkat çekiyor. Yemeğin başlangıcında hafif bir porsiyon meyve alınabileceğini, özellikle protein açısından zengin yumurta, peynir gibi besinler tüketilmesinin midenin boşalma süresini uzatacağını aktaran Pamuk, özellikle sıcak ve uzun yaz günlerinde susama hissinin erken oluşmasına neden olabileceğinden sahurda tatlı yemekten kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor.

(CİHAN)