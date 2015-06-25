Vücudun düzeni için sahurdan sonra uyumayın



Dünyam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Sarıalp, ramazan ayıda oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde bir takım değişikliklerin ortaya çıktığını söyledi. Dr. Sarıalp, "Sahurdan sonra uyumamaya gayret gösterilmesi gerekir. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritm bozulmuş olur" dedi.



Dr. Sarıalp, "Yapılan araştırmalarda yaz aylarında uyku süresinin 2 saat kısaldığı bilinmektedir. Bu nedenle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin uyku düzenlerinde de değişiklikler meydana gelecektir" ifadesinde bulunarak, "Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma süreleri uzar ve toplam uyku süresi azalır. Gece uykusunda ortaya çıkan olumsuz değişiklikler nedeniyle insanlar sabahları yorgun olarak uyanır. Uyku hayatın bütün düzenini etkilemektedir" diye konuştu.



Dr. Sarıalp, şu uyarılarda bulundu:

" Ramazan ayında uyku düzeninde yapılması gereken değişiklikler;

· Ramazan'da sahurdan sonra uyumamaya gayret göstermeli.

· Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritm bozulur

· Daha hafif yemek yenilmeli,

· İftardan sonra ve uyumadan önce en az bir saat dinlenmeli.

· İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmamalı

· Özellikle bitki çayları tüketilmeli"