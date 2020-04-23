Samsun, Amasya ve Sinop İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur - imsak saat kaçta? Ramazan ayında sabah ezanı ve akşam ezanı saatleri
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte imsakiye 2020 takvimi merakla araştırılmaya başladı. İl il sahur ve iftar saatlerinin kaç olduğu merak ediliyor. Oruç tutan milyonlarca insanın sabırsızlıkla araştırdığı sahur vakti ve iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki Samsun, Amasya ve Sinop'ta sahur ve iftar saat kaçta? İşte Ramazan ayında sabah ezanı ve akşam ezanı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesi yayımladı. Ramazan ayı boyunca gün gün sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin sabah ezanı ve akşam ezanı saati hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Ramazan ayı imsakiyesi 2020 en çok arananlar listesine girdi. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sahur ve iftar saatlerine haberimizdeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
SAMSUN İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:58 İftar 19:31
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:57 İftar 19:32
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:55 İftar 19:33
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:53 İftar 19:34
SAMSUN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
AMASYA İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:03 İftar 19:32
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:01 İftar 19:33
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:59 İftar 19:34
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:57 İftar 19:35
AMASYA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
SİNOP İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:00 İftar 19:37
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:58 İftar 19:38
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:56 İftar 19:39
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:54 İftar 19:40