23.04.2020 - 14:57 |
Şanlıurfa İmsakiye 2020 - Şanlıurfa iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Şanlıurfa namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te
11 Ayın sultanı Ramazan ayı başladı. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Ramazan ayının maneviyatı tüm yurtta yaşanıyor. Oruç tutan vatandaşlar ise bu yıl sahur ve iftar saati için meraklanıyor. 2020 Ramazan imsakiyesi için arayışa geçenler, Ramazan ayının ilk günü iftar vakti ne zaman öğrenmek istiyor. Sabah ezanı ve akşam ezanı saat kaçta? aramasına ağırlık verenler için tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Şanlıurfa iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? İşte Şanlıurfa İmsakiye 2020, Şanlıurfa namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesi yayımladı. Ramazan ayı boyunca gün gün sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin sabah ezanı ve akşam ezanı saati hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Ramazan ayı imsakiyesi 2020 en çok arananlar listesine girdi. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sahur ve iftar saatlerine haberimizdeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
ŞANLIURFA İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:03 İftar 19:15
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:02 İftar 19:15
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:00 İftar 19:16
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:59 İftar 19:17